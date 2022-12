tal i com estava previst. Fonts de la direcció han confirmat aque, de moment,i que ja estan acabant d'enllestir tota la infraestructura per tal d'acollir els visitants el dia 3.Des d' El Caganer lamenten tot el rebombori que s'ha creat ides de l'Ajuntament . En aquest sentit, el consistori està pendent de dir si permet o no fer el festival, una decisió que s'espera que faci pública en les properes hores.La polèmica va saltar aquesta setmana arran de la notícia que, on s'hi farien concerts a més de col·locar-hi una pista i un tobogan de gel.Entitats ecologistes agrupades sota el paraigües de la plataforma Una plana viva van fer un comunicat oposant-se a l'obertura ia Folgueroles “digui el que digui l'ajuntament”.i recorden que es tracta d'una activitat familiar adreçada bàsicament a nens. Per això, esperen que es pugui fer amb normalitat.