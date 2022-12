​Vic tanca un FLIC en clau de ciutat apostant per la cultura i la literatura

Una família participant en una de les activitats organitzades a Vic Foto: FLIC

La programació familiar al centre

Les escoles, aliades del Festival

Vic, epicentre literari

El Festival de literatura i arts infantil i juvenil FLIC tanca aquest dijous 1 de desembre la seva dotzena edició, iEl FLIC és un projecte que fomenta la lectura entre infants i adolescents, i que investiga i mostra altres maneres de viure la literatura. El festival, ques'ha consolidat com un dels principals esdeveniments culturals per al públic infantil i juvenil.Aquesta ha estat la primera edició que s'ha celebrat amb total normalitat després de les mesures imposades per la pandèmia entre 2020 i 2021. A Madrid, entre el 22 i el 23 d'octubre , va haver-hi 700 assistents, a Barcelona, entre el 17 i el 20 de novembre, van participar-hi 4.500 persones, i aAl FLIC també hi ha participat 2.000 alumnes de 28 escoles a Barcelona, iLes activitats s'han estructurat a través dela familiar, l'educativa i la professional. En aquest sentit, la directora del festival, Magalí Homs, explica que "el foment del gust per a la lectura necessita tres ingredients: joves lectors, adults que es relacionen amb ells i llibres".A Vic, les activitats familiars s'han desplegat al Casino de la ciutat on s'han acollit activitats relacionades amb la lectura com la zona FLIC, on es podien trobarperquè les gaudissin en família.El FLIC comptava amb la complicitat de centres educatius amb l'objectiu de convidar als alumnes a descobrir la lectura fora de les aules.que gràcies a la col·laboració de la Biblioteca Pilarín Bayés, han tingut l'oportunitat de conèixer com es classifiquen els llibres i com aquest ordre condiciona al lector.En aquest sentit, la regidora de Cultura, Bet Piella, explicava durant la jornada de dimecres quei "volem continuar reforçant aquesta determinació".L'edició vigatana ha estat coorganitzada pel Casino de Vic i Tantàgora, amb el suport del Ministeri de Cultura, l'Ajuntament de Vic, la Fundació la Caixa i la Diputació de Barcelona. També hi ha participat, com la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, la Biblioteca Pilarín Bayés i algunes llibreries.