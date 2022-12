El MEV custodiarà l'estendard de l'Orfeó Vigatà

Representants de les dues entitats amb l'estendard Senyera de l'Orfeó al centre. Foto: MEV

La Senyera de l'Orfeó, l'estendard de l'entitat

El Museu d'Art Medieval de Vic (MEV) acollirà l'estendard de l' Orfeó Vigatà en els seus magatzems,L'acord entre les dues entitats es va signar aquest dilluns, i continua amb la sintonia del museu d'El MEV i l'Orfeó Vigatà han pactat que el museu custodiï a les seves instal·lacions l'estendard de l'entitat, conegut com la Senyera de l'Orfeó Vigatà,Aquesta peça està elaborada amb materials fràgils, sobretot teixits, que necessitenAmb aquest acord, l'Orfeó Vigatà, institució cultural centenària de la ciutat de Vic, podrà disposar de l'estendard sempre que ho desitgi, i la custòdia del MEV esLa Senyera de l'Orfeó s'ha incorporat, aquest any, al. L'estendard, que data del 1915, està confeccionat amb seda, lli, fil de plata, fil d'or, vidre, llautó i coure. Consta de dues cares decorades.En una, a la part superior, hi figuradel bust de Santa Cecília, i a la meitat inferior, hi apareixen les lletres Orfeó/Vigatà sobre dues creus.A l'altra cara, hi figura, i a la part inferior s'hi llegeix Any/1915, tot sobre un fons amb les quatre barres.