​Ferran Jutglà, jugador amb més projecció del futbol català

Ferran Jutglà és el noi de moda., que no para de rebre elogis, s'ha convertit en l'ídol de molts nens i nenes de la comarca d'Osona., a on va arribar aquesta temporada, ha aconseguit un nou reconeixement. Aquesta vegada, en el marc de la 10a edició de la Gala de les Estrelles celebrada aquest dilluns a Barcelona.Jutglà va arribar al club belga aquest estiu, després d'haver debutat amb el primer equip del Futbol Club Barcelona la passada temporada, i d'haver mostrat unEl vilatortí, que, va fer els primers passos com a futbolista al club del seu poble, l', i durant l'etapa formativa també va lluir els colors delJutgol, tal com l'anomenen ara els seus seguidors, també ha vestit l'elàstica del RCD Espanyol, el Sant Andreu o el València CF. La temporada 2020/2021 va fitxar pel filial del Barça, i el desembre del 2021,a Pamplona, en els darrers minuts del partit contra l'Osasuna.A partir d'aquí, el davanter de Sant Julià de Vilatorta va disputar set partits amb el primer equip del Barça, cinc d'ells com a titular. Tot i així, a finals de temporada, Jutglà va decidiri fitxar pel FC Brugge.Després d'uns mesos d'adaptació al nou equip i a la ciutat,Ha estat en el marc de la Gala de les Estrelles del futbol català on l'han guardonat com a jugador amb més projecció. Un premi que li ha lliurat Gerard López, el seleccionador absolut masculí i qui el va fer debutar amb Catalunya el mes de maig.Durant la gala, en Ferranet, tal com el coneixen a Sant Julià de Vilatorta, va explicar que "els companys i l'entrenador m'han ajudat molt des de la meva arribada a una ciutat molt freda i a una nova competició".