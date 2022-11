​Cau la venda de lots de Nadal d'entitats socials

Una treballadora d'ADFO cosint els mocadors que utilitzen per embolicar alguns productes Foto: ACN

, que a més, amb l'elaboració d'aquests lots, generen llocs de treball per a persones vulnerables. L'augment dels preus i la fi de les restriccions de la covid-19, són alguns dels factors als quals apunten les entitats per trobar raons a l'hora d'explicar la baixada de les vendes de les paneres.Aquest és el cas de l' Associació Diversitat Funcional d'Osona (ADFO) , que cada any, des del 2010, elabora lots de Nadal en el marc d'un projecte de sostenibilitat de caràcter social,ADFO va vendre l'any passat 5.300 paneres, i aquest any, de moment, en tenen unesEn aquest sentit, Cristina Gutiérrez, responsable del centre de treball ADFO d'Osona, en declaracions a l'ACN, explica que veu "difícil" remuntar les xifres i entenen les dificultats dels empresaris, confiant que l'any vinent recuperaran els suports. L'elaboració de les paneres forma part d'un projecte en el qual s'hi treballa tot l'any , des de la idea del disseny (cada any s'inspiren en un pintor), passant per la producció del dibuix, fins a la preparació dels productes.El tret diferencial de les paneres de les entitats socials com ADFO és el missatge que hi ha darrere i la