​Centelles fa el primer pas cap a la transició energètica

Plaques fotovoltaiques als equipaments municipals

El parc solar de la Gavarra

Renovables 2030 a Osona

L' Ajuntament del municipi osonenc projecta diferents actuacions amb un ajut de la Diputació de Barcelona d'1,5 milions d'euros, i que s'emmarca dins del Programa sectorial Renovables 2030 . En concret, s'instal·laràen equipaments i aparcaments municipals.El projecte s'ha presentat aquest dimarts al Casal Francesc Macià, i ha comptat amb la presència del diputat d'Acció Climàtica, Xesco Gomar, qui ha destacatEn aquesta mateixa línia, l'alcalde de Centelles, Josep Paré, ha subratllat la importància del finançament de la Diputació per tirar endavantAmb aquesta inversió, part de la producció d'energia es destinarà a la comunitat energètica pública i a edificis municipals. Amb el conjunt d'actuacions que es faran a Centelles,, i una reducció anual de 940 tones d'emissions de CO2 a l'atmosfera.Aquest projecte tindrà, dels qualsa través del programa Renovables 2030, una iniciativa que pretén implantar les energies renovables i les comunitats energètiques als municipis de la província de Barcelona, i d'aquesta manera, avançar cap a una economia més sostenible.A les cobertes del Casal Francesc Macià i de la pista poliesportiva de l'Escola Ildefons Cerdà, així com als aparcaments de la zona esportiva i de l'Institut Barnils,Més concretament, l'Ajuntament preveu col·locarsobre la pèrgola en dos aparcaments municipals per a l'autoconsum de la comunitat energètica: un a la zona esportiva i l'altre a l'Institut Pere Barnils.Ambdues actuacions suposarien una producció energètica anual de 330 MWh iEl Polígon industrial de la Gavarra és on es concentrarà el projecte energètic més ambiciós pel que fa a la producció d'energia verda al municipi. En concret,, i comptarà amb unsque generaran uns 1.454 MWh anuals, que es destinaran a la xarxa de la distribuïdora municipal.D'aquesta manera, amb aquesta actuació es preveu unde prop de 19 milions d'euros, dins del Programa sectorial Renovables 2030, de la Diputació de Barcelona.L'excusació d'aquestes actuacions per part dels consistoris, suposarà un