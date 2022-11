​​Vuit granges d'Osona guardonades amb els Premis Porc d'Or

Vuit guardons per a explotacions ramaderes d'Osona

entregats el passat divendres a Toledo (Castella-La Manxa). D'aquestes deu granges,, una de l'Alt Empordà i una altra del Solsonès., aconseguint la tercera posició i només superada per les comunitats autònomes de Galícia, amb dotzè estatuetes, i l'Aragó, amb onze. En total, s'han repartit 48 premis entre 42 explotacions.La, a Santa Maria de Besora, ha obtingut la segona posició en la Primera Categoria de Productivitat Numèrica.En la Segona Categoria de Longevitat, dues granges de la comarca han estat guardonades: Lade l'Esquirol, que ha assolit l'or en aquesta categoria, ide Calldetenes, que ha estat premiada amb la tercera posició.En la Tercera Categoria de Longevitat, el podi ha estat copsat per explotacions catalanes. L'or se l'ha endut la granja Pontós de l'Alt Empordà, la plata ha sigut per lade Taradell, i l'última posició del podi ha estat per lade Sant Quirze de Besora. Les dues últimes, pertanyents al grup Pinsos Sant Antoni A la Quarta Categoria de Productivitat Numèrica, l'explotació ramadera de, de Sant Martí de Centelles, ha aconseguit la medalla de bronze.Finalment, en la Categoria de Taxa de Parts, lade Sora s'ha emporatt la segona posició. Aquesta mateixa explotació, també ha aconseguit l'or de la Quarta Categoria de Longevitat.