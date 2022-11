En marxa la segona edició del concurs

La recuperació de les escoles de La Guixa

amb el suport de membres de Txarango Aurora Cooperativa i la cooperativa de disseny gràfic Partee de Vic. Aquesta és la primera acció del projecte, que va començar a caminar fa uns mesos amb el propòsit d'ajudar a professionalitzar artistes locals, i dinamitzar la cultura amb propostes de diferents disciplines com l'art o el circ.L'objectiu d'El Refugi és el de, i també a tot Catalunya. La primera acció d'aquest projecte era la producció i la gravació d'un disc amb temes deI així ha succeït., juntament amb una exposició d'art, a les antigues escoles de La Guixa, un espai recuperat que feia deu anys que estava tancat.El recopilatori, el nom del qual és 085XX, fa referència al codi postal de la ciutat de Vic, i tambéEl projecte, que es va posar en marxa a principis d'aquest any, va rebre 35 propostes, de les quals només 11, d'estils molt diversos, han arribat a la fase final. En aquest sentit, des de l'organització també volen posar èmfasi en el fet quemúsic i productor i un dels membres de la cooperativa Txarango, explicava a l'ACN que l'àlbum, que, representa la riquesa cultural que hi ha a la comarca d'Osona.Les bases per la segona edició del concurs per a participar en la gravació d'un segon disc ja estan obertes. Des de l'organització detallen que, i un dels requisits indispensables és que,En aquest sentit,, membre de la cooperativa Txarango, deia que, ara que han baixat dels escenaris com a grup musical, tenen projectes en marxa, com El Refugi, per ajudar a altres grups a "professionalitzar-se".El Refugi té la seu principal a, un edifici que fa més de deu anys que estava en desús i que l'Ajuntament ha cedit per a aquest ús.Sandra Carmona, membre de l'associació Aurora, remarcava que ja han rehabilitat un espai expositiu i que la idea és anar recuperant-ne més. Carmona també subratllava que