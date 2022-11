Polèmica a Folgueroles per la instal·lació d'un macrofestival de Nadal

per part d'una empresa privada. Si res no canvia i l'Ajuntament en dona el vistiplau, aquest dissabte 3 de desembre s'inaugurarà elen una finca privada i que compta amb l'oposició de les entitats ecologistes osonenques.En un manifest, alerten que es tracta d'unen plena emergència climàtica i, a més, recorden que enque viu Catalunya es vol fer una pista i un tobogan de gel.En el manifest, l'entitat Per una Plana Viva assegura quePer això, les associacions ecologistes donen per fet que l'aforament estarà per sobre de les 9.000 persones una pressió que “el territori no pot soportar”.L'empresa organitzadora, però, deixa clar que tenen tots els permisos en regla i asseguren que l'aforament. En aquest sentit, carreguen contra les entitats ecologistes i recorden que la seva no és l'única pista de gel d'Osona.Tambéperquè s'han ocupat de netjar l'espai i també recorden que no estan dins de cap espai protegit. Finalment, asseguren que han fet tots els tràmits necessaris i assenyalen que el festival és bo per Folgueroles i pel territori.En canvi, des de les entitats asseguren quei diuen que estaran atents a la resolució de l'Ajuntament perquè no tenen clar que POUM permeti fer activitats com concerts o pistes de gel sobre terreny agrícola d'alt valor.Per la seva banda, l'alcalde de Folgueroles, Xavier Roviró, en declaracions a l'ACN, ha explicat que, i que un dels aspectes que més preocupen és l'aforament i l'impacte a escala de mobilitat.