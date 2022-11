Un de cada quatre accidents a Osona està provocat per animals

Posar les llargues i no esquivar

119 fins a l'octubre

. Es tracta d'un problema creixent els darrers anys, coincidint amb l'increment de la fauna. I no té fàcil solució, ja que les mesures que es poden aplicar en aquest sentit són escasses., explica que més enllà de demanar precaució als conductors quan circulin per carreteres secundàries “”, ja que els animals són imprevisibles.Marsal assenyala, però, que. Això sí, es tracta de sinistres que habitualment són molt aparatosos, que deixen el cotxe aixafat i que. Es tracta d'una de les vies que registra més accidentalitat amb animals implicats, ja que es tracta d'una via amb camps propers, on el senglar baixa a les nits per alimentar-se.Per això, des delsper carreteres com aquesta.Marsal també assenyala queEl problema és que al ser vies estretes es correr el risc de sortir de la carretera o, en el pitjor dels casos, envair el carril contrari i topar frontalment amb un altre cotxe.Per això, el cap de Trànsit de Vic recomana no intentar esquivar l'animal. “Sabem que és molt instintiu, però”, remarca.Des de l'Àrea de Trànsit dels Mossosi no vingui un altre conductor de cara. De fet, aquesta és una de les principals mesures i més efectives per poder veure si un animal es creua al mig de la carretera.Fins a finals del mes d'octubre. Val a dir que són deu menys que en el mateix període de l'any passat, però continua sent un dels principals factors pels que es produeixen aquests sinistres.Des dels Mossos, però, remarquen queen els accidents en els que els animals estan implicats.