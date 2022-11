​La Prèvia: quatre dies per reconnectar amb el patrimoni medieval de Vic

Entre la diversió i la divulgació

1. Visita “Avui, fa mil anys”

2. Conferència: “Una mirada a la cuina medieval”

3. Els portals medievals de Vic

4. Vida i mort en una ciutat medieval: taller d'heràldica

5. Encanteri medieval: gimcana familiar

6. Concert d'Arnau Obiols

7. Nit d'homilies

8. Jocs de l'època

9. Trifulga de l'Altarriba

10. Deriva Medieval

FAQS de La Prèvia del Medieval

Quan se celebra La Prèvia del Medieval?

Del dijous 1 al diumenge 4 de desembre.



I el Mercat Medieval de tota la vida?

Del dijous 8 al diumenge 11 de desembre.



Les activitats de La Prèvia són gratuïtes?

Sí, totes són gratuïtes. Però moltes requereixen inscripció i algunes ja s'han esgotat.



On se celebra la Prèvia?

En diversos



Qui fa possible La Prèvia del Medieval?

La Prèvia neix de l'acord col·laboratiu entre l'Organisme Autònom de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic i el MEV, Museu d'Art Medieval, i compta amb el suport d'agents i entitats de la població: Vicpuntzero, Forumvicus, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, Escola d'Hostaleria d'Osona, Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme del Moianès i Osona, Creacció (Xarxa Productes de la Terra Osona i Fetaosona), La Clota i el Refugi, La Farinera (centre d'arts visuals de Vic), Centre d'Investigadors Arqueològics d'Osona (CIAO), Amics dels Museus d'Osona, ACVic, Jazz Cava, Associació de Vic Informadors, Patronat d'Estudis Osonencs, Casa Pratdesaba, L'Anònima, Teatre Essela i Biblioteca Pilarín Bayés, Llibreries: Foster & Wallace, Abacus, Kritik, El cafè de les lletres, Muntanya de llibres i Llibreria Mater a més de les àrees de Turisme, Educació, Patrimoni i Centres Cívics i Cultura de l'Ajuntament de Vic.

Elés l'esdeveniment que més persones atrau a la capital d'Osona al cap de l'any. Amb unes 380 parades i quasi 200.000 visitants és la fira medieval més important de la península Ibèrica. Tanmateix, després d'un quart de segle d'existència part de la ciutadania de Vic i de la comarca se n'havia allunyat. Per tal deno només amb l'esdeveniment sinó sobretot amb elde la ciutat enguany s'ha organitzat, quatre dies amb unamolt pensades per al“A la ciutat tenim molt patrimoni medieval i una part rellevant de la ciutadania el desconeix”, explica, regidora de Promoció econòmica, Comerç i Cultura. “Vam apostar per fer-ho els dies abans del Mercat Medieval per tal que tingués entitat pròpia i continuïtat en el futur”, afegeix.El MEV, Museu d'Art Medieval ha estat l'encarregat de coordinar el programa de La Prèvia, que se celebrarà entre l'. Tal com explica el seu director,, s'ha volgut combinar diversió amb divulgació, assegurar-ne la qualitat i veracitat al, mateix temps, de comptar amb la participació de les entitats de Vic.Una de les voluntats de La Prèvia és arribar al, assumint-ne la diversitat. En aquest sentit, hi ha activitats pensades per a les famílies, per als joves, per als amants de la cultura i també per al “no públic”, aquelles persones que habitualment no se senten atretes per aquest tipus d'activitats.Totes les activitats són gratuïtes, però en molts casos requereixen inscripció prèvia (algunes ja estan exhaurides). De la trentena de previstes – consultar aquí el programa complet -,per fer-vos la tria més fàcil. També us hem preparat les respostes a les preguntes més freqüents ( FAQS ).El nou espai immersiu del MEV és l’arc de connexió entre el present actual i el passat de fa mil anys: ens transportarem a l’edat mitjana a través d’una experiència emotiva i sensorial per descobrir i entendre la magnífica col·lecció d’art medieval del MEV.Espai: MEV, Museu d'Art MedievalEs requereix inscripció prèvia Núria Bàguena, experta en cuina medieval ens explicarà les característiques principals d'una cuina medieval, refinada i elaborada, que ens ha llegat més de 800 receptes. Acabarem la sessió amb un petit tastet que oferiran des dels restaurants que participen en la campanya gastronòmica de cuina medieval.Espai: MEV, Museu d'Art MedievalEs requereix inscripció prèvia Visita que consisteix en un recorregut pel perímetre del centre històric de Vic, resseguint el traçat de les antigues muralles del s. XIV, fortificació ordenada pel rei Pere III el Cerimoniós, i de les quals avui encara se'n conserva aproximadament una quarta part.Espai: Oficina de Turisme, plaça del PesL'emblema familiar plasmat sobre un escut desperta curiositat per la seva composició i significat. Activitat familiar.Espai: Casa PratdesabaEs requereix inscripció prèvia De casualitat heu trobat un llibre d'encanteris amb un conjur capaç de fer que Vic torni per uns dies a l'edat mitjana. Sereu capaces de trobar la paraula màgica per viatjar en el temps? Activitat familiar.Espai: inici a la Jazz Cava, l'Albergueria, Plaça de Malla o l'església de La PietatRecital d’Arnau Obiols, “L'au”, basat en la improvisació, on vindrà acompanyat per instruments com el rabequet, un giny que es va expandir durant l'edat mitjana.Espai: Jazz CavaTres humoristes ens faran riure parlant de l'època medieval.Espai: Jazz CavaJocs gegants a la plaça Major i jocs de taula al centre cívic Joan Triadú. Coneix més sobre el món medieval tot jugant. Activitat familiar.Espais: plaça Major i centre cívic Joan TriadúLa Trifulga, incursió e desfeta de lo senyor Llorenç d'Altarriba a la ciutat de Vic, serà també un recorregut teatral basat en uns fets històrics que van tenir lloc a Vic el segle XV. A càrrec de Teatre Essela.Espai: inici a la plaça Gerbert d'OrlhacRuta per diferents espais medievals de la ciutat amb diverses intervencions artístiques. La història medieval de la ciutat es troba amb la música, la poesia i les arts visualsEspais: recorregut pel Pont Romànic, l'Albergueria i la canònica de la catedral