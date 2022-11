Mercats de Nadal 2022 a Osona: fires i festes

Arriba la festivitat per excel·lència, Nadal, i amb ell, els municipis d'Osona s'engalanen un any més amb llums, música ambient i arbres de Nadal.



També és aquell moment de l'any on els carrers i les places de la comarca s'omplen de gom a gom i acullen les tradicionals fires i mercats de Nadal.

Fires i festes per aquest Nadal a Osona

Fira d'Artesans i Brocanters de Vic

Fira de l'Avet d'Espinelves

perquè des dels més petits fins als més grans, tothom gaudeixi d'aquestes dates.Vic, Manlleu, Torelló, Folgueroles, són alguns dels municipis que organitzen activitats, fires o mercats perquè tothom qui ho vulgui abraci l'A continuació,fa un recull de les festes, fires i mercats més destacats que s'organitzen a la comarca durant el mes de desembre i part del gener del 2023.Arriba una nova edició de la Fira d'Artesans de Nadal i Brocanters de Vic. Les voltes de la Plaça Major de la capital d'Osona tornaran a acollir més de 30 expositors que comercialitzen peces elaborades de forma artesanal. S'hi poden trobar productes molt diversos com roba, pintura artística, joieria, joguines de fusta, i un llarg etcètera.L'esdeveniment s'iniciarà coincidint amb el pont de la Puríssima i, posteriorment, es tornaran a instal·lar les parades durant les festes de Nadal. Consulta tota la informació sobre la Fira d'Artesans de Nadal de Vic, aquí

Espinelves es prepara per acollir un any més la 41a edició de la Fira de l'Avet, un dels reclams turístics més importants d'Osona per aquestes dates.

Badanadal de Manlleu

L'esdeveniment, que tindrà lloc del 3 a l'11 de desmebre, comptarà amb un centenar de parades, deu de les quals són d'arbres de Nadal.Aquesta edició presenta algunes novetats, com tallers de cultura i tradició catalanes per a infants, una cantada de nadales amb vuit corals barcelonines, o la creació d'una figura del caganer amb la mascota de la fira.Consulta tota la informació necessària per a gaudir de l'experiència a la pàgina web de l'Ajuntament d'Espinelves

Manlleu es vesteix de Nadal del 6 de desembre al 8 de gener del 2023. La ciutat es transformarà perquè tothom pugui gaudir de la mítica pista de gel situada a l'aire lliure, a la Plaça Fra Bernadí, i d'un ampli ventall d'activitats per a totes les edats.

Reserva les entrades per a la pista de gel, i consultat tot el programa, aquí