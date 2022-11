​Sortir de la pandèmia amb el teixit comercial més enfortit

Objectiu: impulsar el teixit productiu

Primera acció amb un pressupost de 36.000 euros

Segona acció amb un pressupost de 40.000 euros (partida no esgotada)

Paquet d'accions amb un pressupost global de 48.000 euros (amb la partida no esgotada de la segona línia)

Roda de Ter repartirà als veïns vals de compra per gastar al comerç local. Foto: Adrià Costa

Un val per comprar al comerç Roda

Així funcionarà la campanya dels vals de compra:



1. Del 28 de novembre al 2 de desembre: recollida dels vals –un per unitat familiar- a la sala polivalent del Teatre.



2. Es poden utilitzar als comerços o establiments que tinguin el cartell de la campanya, siguin o no socis de l'ARC.



3. L'import de la compra ha de ser de 10 euros o més (no es pot gastar un val per despeses inferiors).



4. Es podran utilitzar fins al 24 de desembre.



5. A partir del 20 de desembre els comerços podran bescanviar-los per diners gràcies a la gestió de l'ARC.

“Un comerç molt viu”

Es pot sortir de laamb el? A Roda de Ter n'estan convençuts. Ho creu l', que ha dedicat unsen diverses línies de subvencions i projectes de dinamització per als sectors productius, i també l'(ARC). Aquest Nadal, per cert, han organitzat el repartiment de 1.000 vals de compra per valor de 10 euros per tal que les famílies del poble puguin comprar al comerç local.L'equip de govern de Roda tenia com un dels objectius de mandatdel municipi. La pandèmia, com va passar a tot arreu i en tots els sectors, va condicionar els plans inicials. “Vam haver d'accelerar les accions previstes, en un moment on no podien obrir ni els establiments de restauració ni els comerços que no fossin d'alimentació”, recorda, tercera tinent d'alcalde i regidora de Promoció Econòmica.En aquest sentit, des de la primavera de 2020 fins ara s'han aprovat tres línies d'ajut que han acabat suposant una inversió d'uns 85.000 euros. Les primeres línies, tal com destaca, president de l'ARC, “es van avançar, fins i tot, a les ajudes del Govern”.Línia per neutralitzar els tancaments forçats de la primera onada i mantenir l'activitat econòmica. Se'n van beneficiar 17 sol·licituds.Línia per fer front als tancaments en les onades successives i per fomentar la contractació.Aquesta línia, sense la urgència dels moments àlgids de la pandèmia, es va treballar conjuntament amb l'ARC. Inclou tres accions:, obres de millora, d'eficiència energètica o d'adaptació a la normativa a establiments comercials o empreses (28.000 euros).reutilitzables per comprar a Roda (10.000 euros): disseny realitzat amb els joves participants a l'activitat "Els matins a la fresca" organitzat des de l'Espai a partir d'una reflexió sobre sostenibilitat i canvi climàtic.per gastar als comerços del poble durant la campanya de Nadal (10.000 euros).L'acció més mediàtica és la del repartiment de vals de compra per a la campanya de Nadal. Concretament, seran 1.000 vals –un per unitat familiar- per valor de 10 euros cadascun (fins a esgotar existències). La regidora Núria Arrebola anima als veïns i veïnes a passar-los a buscar i gaudir d'aquesta oportunitat. “Aquest Nadal ningú podrà dir que no ha pogut comprar un detallet... al seu mateix poble”, explica un satisfet Mikel Hernández.A la campanya hi participarà la cinquantena llarga d'establiments associats a l'ARC i també un gruix important de la resta de mig centenar de comerços o serveis del poble. “És una, que fa uns anys no ens hauríem imaginat i que esperem poder repetir en el futur”, conclou el president de l'entitat.En un any l'Associació Roda de Comerciants ha passat de, els dos darrers fa pocs dies coincidint amb la difusió de la campanya de vals. “La nova junta vam donar un nou impuls a l'entitat coincidint amb la sortida de la pandèmia”, explica Mikel Hernández. “També en constatar que l'ajuntament tenia unade donar suport als comerços i al teixit productiu”, afegeix el president i farmacèutic de professió.“El comerç de Roda està molt viu. Mantenir-ho és un benefici econòmic, però també social”, assenyala la regidora Núria Arrebola per destacar les polítiques de promoció del consistori. En aquest sentit, coincideix amb l'ARC que el teixit comercialde la pandèmia amb molt pocs tancaments i amb traspassos i noves obertures que han compensat les jubilacions.“La crisi sanitària va desglobalitzar, en part, el comerç. Alguns veïns van prendre consciència del comerç del seu poble”, admet Hernández. Els negocis, per la seva banda, es van haver de. “Estratègies com repartir o acceptar comandes per telèfon o whatsapp s'han mantingut”, destaca Arrebola.