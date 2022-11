​El Bicibús ja pedala a Torelló

En marxa el primer Bicibús de Torelló. A partir d’ara, cada divendres, en bicicleta a l’escola. ⁦@FortiaSola⁩ ⁦@ie_martamata⁩ ⁦@EscolaVdG⁩ pic.twitter.com/pBDeVLtbbP — Ajuntament de Torelló (@AjTorello) November 25, 2022

Amb fred i eufòria.Així. La iniciativa, que ja funciona en altres localitats de la comarca com Vic, Sant Julià de Vilatorta, Santa Eugènia de Berga, Prats de Lluçanès, Calldetenes i Tona, proposa un recorregut segur perquè els infants, un dia a la setmana, puguin anar de casa a l'escola en bicicleta. Ho fan en grup, i van acompanyats de persones adultes que col·laboren amb el projecte.A torelló, en aquesta iniciatival' Escola Fortià Solà , l'Escola Vall del Ges i l' Institut Escola Marta Mata i ha estat impulsat des de les regidories de Medi Ambient i Educació , amb el suport del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura , i de les AMPES de les escoles implicades.En aquest primer dia de Bicibús a Torelló hi han participat un total de 40 infants, dels quals 15 eren de l’Escola Fortià Solà, 20 de l’Institut Escola Marta Mata i 5 de l’Escola Vall del Ges.Des de l'Ajuntament expliquen que es vol fomentar l'esport, l'educació i l'autonomia dels infants, i tambéEn aquest sentit, amb l'arrencada del Bicibús, segons dades facilitades des del consistori, un 11,38% d’alumnes s'han desplaçat amb bicicleta cap als centres educatius.Igual que un autobús urbà, aquest projecte disposa de línies, parades i horaris. E, i s'han definit a través d'enquestes realitzades a les famílies de les escoles.De moment, el Bicibús de Torelló, i per afegir-s'hi, els usuaris s'han de registrar a l'aplicació mòbil del mateix servei.