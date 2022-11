Osona contra les violències masclistes

Commemoració reivindicativa del 25-N a Osona

L'objectiu de la jornada és promoure el rebuig i la sensibilització ciutadana al voltant de les violències masclistes que viuen les dones a la societat.Les violències poden ser produïdes per mitjans físics, econòmics o psicològics, i poden tenir lloc tant en l'àmbit públic com en el privat. Unes violències que responen a manifestacions de discriminació i desigualtats que produeixen danys i patiment psicològic, físic i sexual a les persones que les pateixen.Cal recordar que Catalunya disposa d'una xarxa integral i coordinada de recursos especialitzats en l'abordatge de les violències masclistes. Osona es disposa d'un servei d'informació i atenció a les dones, el Vicdones-SIAD , format per un equip de professionals especialitzats en problemes d'igualtat i de gènere que informa, atén, orienta i assessora de manera individualitzada les víctimes de violència de gènere.D'altra banda, a la comarca també hi ha un bon grapat deque lluiten contra les violències masclistes i betllen pel benestar de nenes, noies i dones.Des d'ajuntaments i entitats s'organitzen activitats diverses com xerrades, tallers, obres de teatre, conferències, marxes feministes, i un llarg etcètera. La finalitat és promoure el rebuig i la sensibilització ciutadana al voltant de les violències masclistes que viuen les dones a la societat.A continuació podeu trobar un llistat dels municipis que organitzen activitats per commemorar aquest 25-N,