Arnau Tordera baixa dels escenaris durant unes setmanes

Amigues, amics, haig de parar durant unes setmanes i no us podrem oferir el concert d'OBESES al Kursaal de Manresa ni el d'El Joglar a El Foment de Girona. pic.twitter.com/I4QTtnnBTo — Arnau Tordera I (@ArnauTordera) November 23, 2022

El motiu, problemes amb la veu."La pressió i la precipitació no són bones aliades per la bona recuperació d'un mecanisme tan delicat com el de la veu" i ha afegit que "cal que tregui el peu de l'accelerador i em centri a recuperar-me completament".Tordera lamenta les molèsties que pot ocasionar aquest fet a les persones que treballen organitzant les actuacions i a tots els seguidors que ja tenien entrades pels pròxims concerts, iA través del seu compte de Twitter també ha posatserà el 30 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat.pels problemes de salut del cantant són el que oferia el grup Obeses a l' Espai d'Art Escèniques de Manresa , que queda suspès, i el concert d'El Joglar que oferia a Girona, que es posposa i tindrà lloc el 28 de gener del 2023.