Un 30% dels establiments de Vic celebren el Black Friday

la jornada de descomptes i rebaixes especials que, per a molts d'ells, també és l'inici de laLa capital d'Osona no n'és una excepció i algunes de les botigues de la ciutat tindran ofertes de tota mena pel "divendres negre".L'entitat també destaca que, al Black Friday, s'hi sumen botigues de diferents sectors com el de la moda, els complements, la perfumeria, la tecnologia o les òptiques, entre altres.En general, la majoria de comerços de Vic ofereixeni en aquesta línia, moltes botigues de la ciutat ja fa uns dies que articles i productes rebaixats i en promoció.En aquest sentit, des de Vic Comerç han explicat aque la configuració del calendari d'obertura comercial d'enguany ha estat "complexa", i alguns venedors preguntats per aquest diari, confirmen que no obriran aquest diumenge ni modificaran els seus horaris comercials.La majoria de botiguers de Vic coincideixen en dir que, ja que "molta gent aprofita per fer les primeres compres" aprofitant els descomptes que s'ofereixen.