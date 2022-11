​Torna el Mercat Medieval de Vic «que tothom coneixia»

Firaires i activitats per a tots els públics

El Mercat Medieval de Vic, en xifres



4 dies

380 parades

4 zones de menjar i tavernes

4 espais escènic i 5 representacions de l'espectacle teatral

1 espai d'oficis artesans

Un espectacle que busca el contacte amb el públic

La Prèvia: l'oportunitat de redescobrir el Vic medieval

La gran novetat d'enguany és 1 al 4 de desembre molt pensades per als veïns de Vic i Osona. Una manera de reconnectar amb aquella part del públic local que ja no se se sentien seu el Mercat Medieval i també per redescobrir el patrimoni de la ciutat d'aquesta època.



Es pretenia combinar la vessant lúdica amb la més divulgativa i, en aquest sentit, se'n va encarregar la coordinació al MEV-Museu d'Art Medieval. “La Prèvia serà molt divertida”, ha assegurat el seu director, Oriol Picas. Hi ha activitats per al públic familiar –jocs medievals i una gimcana-, per al jove –intervencions artístiques, la Nit d'Homilies i concerts-, per al més cultural –conferències, visites guiades i un taller de caligrafia romànica- i per al general –amb la inclusió de plats medievals als menús dels restaurants-.



Uns 380 firaires seran a Vic del 8 a l'11 de desembre en la nova edició del Mercat Medieval. La majoria venen de Catalunya, però també de l'estat espanyol, França i Portugal. Ho faran amb tot tipus de productes: alimentació, herbes, artesania, decoració, joieria, cosmètica natural, roba, entre altres. Que sigui una de les fires medievals més importants de la península Ibèrica es constata en què la demanda de firaires ha tornat a superar l'oferta de places disponible.

D'altra banda, durant quatre dies, els carrers de Vic també oferiran firaires i activitats per a tots els públics com tallers de premsa de flors o de sabó. També hi haurà un espai per fer passejos amb burro català o actuacions de titelles i contacontes pels més petits.

Com cada any, hi haurà demostracions d'arquers medievals i passacarrers i demostracions dels oficis més destacats de l'època. Enguany l'oferta de menjar i tavernes estarà agrupada en quatre zones diferenciades mentre que els oficis es concentraran en un sol espai.

L'altra gran pota del Mercat Medieval és la cultura. Precisament, un dels moments més àlgids del mercat és la representació teatral de l'episodi històric del segle XV conegut com. A càrrec de la companyia de, el públic podrà fer un recorregut teatral itinerant per quatre espais emblemàtics de Vic: la plaça Gerbert d'Orlhac, la plaça de la Catedral, el Parc Balmes i el parc Jaume Portell.

El director de l'espectacle, ha explicat que enguany tornen a apostar per fomentar el contacte directe amb el públic. També ha destacat que el muntatge està pensat precisament per crear aquesta relació, ja sigui a partir dels titelles, el mim o l'esgrima, entre d'altres. Per a conèixer la vessant més històrica de l'espectacle, s'ha optat per col·locar una gran auca a cada zona, inspirada en els retaules de l'època. "Val la pena que la gent se la miri bé", ha dit Pep Simón.