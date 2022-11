Bon ritme d'inscripcions de voluntariat pel Gran Recapte d'Aliments a Osona

Una voluntària, preparant una comanda d'aliments, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

La comarca d'Osona en dades

Com participar a la 14a edició del Gran Recapte d'Aliments

una campanya impulsada pels quatre Bancs dels Aliments de Catalunya per donar resposta a la precarietat alimentària al país.En aquest sentit, des de la delegació d'Osona de la campanya confirmen ael bon ritme d'inscripcions de voluntariat, i detallen que a Vic ja n'hi ha uns 150 d'inscrits. També expliquen, però, que la franja del migdia és la més complicada de cobrir.del Gran Recapte per donar suport als Bancs dels Aliments.Enguany,De fet, cadascuna de les cadenes de distribució que participen ha pogut escollir un dels dos formats.El Gran Recapte d'Aliments és important perDurant la passada edició es van aconseguirque van permetre adquirir aliments com oli, llet i conserves, o aliments d'alt valor nutritiu com carn, peix i ous.Entre l'1 de gener i el 10 d'octubre d'aquest any, des del Banc d'Aliments de Barcelona s'han distribuït a la comarca d'Osona més dea 10 entitats col·laboradores, les quals atenen mensualment més deD'aquestes, 3.935 són persones adultes, mentre que 85 són lactants.a les poblacions d'Aiguafreda, Centelles, Hostalets de Balenyà, Manlleu, Prats de Lluçanès, Sant Quirze de Besora, Tona i Vic.xifres que donaven la passada setmana des de la delegació osonenca del Banc dels Aliments de Barcelona i laLes donacions es podran fer a través del web de la campanya entre el 25 de novembre i el 25 de desembre.amb presència de voluntariat en alguns punts de recollida, com els supermercats. A més, des d'aquest mateix divendres i fins al 6 de desembre també es podran fertambé se suma a la iniciativa amb donacions que es gestionaran des de l'aplicació o a través de tiquets que es convertiran en aliments bàsics.participants també es podran fer donacions a través de la compra per internet.