Professionalitzat amb els anys

Escola de Noves Oportunitats

Des del consistori es mostren preocupats perquè alguns joves estan agafant com a referents a aquestes persones. A més, el problema ve de lluny. En concret, l'alcade de Manlleu,que es dedica a cometre els delictes. “Sense aquestes persones hi hauria molts menys problemes”, remarca Garrido.Per tal de posar-hi remei, el batlle osonenc ha explicat aque han creat una patrulla especialitzada per tal de poder vigilar els espais més conflictius. Es tracta d'un binomi d'agents que treballaran coordinadament amb elsAmb tot,i demana que hi hagi més contundència per part dels estaments judicials i que facin ús de la presó preventiva. “La reincidència s'ha de castigar”, considera l'alcalde.Des de l'Ajuntament insisteixen quei, per això, seguiran insistint per tal que jutges i fiscals siguin “més durs” en aquest sentit.Inicialment van començar a robar en cotxes, rebentant els vidres i emportant-se el que hi havia a dins de valor. Després van optar per entrar a cases i comerços, fet que genera un grau d'inseguretat més elevat i, per tant, més “angoixa” entre la ciutadania.Això, diu Garrido, és una conducta que no els suposa riscos tant alts com entrar a robar i es lucren igualment.PeròPer aquest motiu, l'Ajuntament ha posat en marxa un programa municipal que vol fer que els joves sense feina i que no estudien i que s'emmirallen amb aquest grup tinguin una sortida fora de la delinqüència. L'escola de Noves Oportunitats és un espai on aquests nois -molts d'ells membres de famílies desestructurades o sense suport- tenen opció de formar-se o optar per un ofici i allunyar-se d'aquests ambients.