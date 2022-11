Torelló tanca el Festival de Cinema de Muntanya amb èxit de públic i coronant «House of gods»

El film «La liste: everything or nothing» s'ha emportat la Flor de Neu de Plata d'aquesta edició. Foto: Festival Cinema Muntanya Torelló

i amb un nom propi,per part del jurat, imposant-se a la canadenca La liste: everything or nothing que ha quedat en segona posició. House of gods és una proposta del director anglès Matt Prycoft i s'ha coronat amb laEl jurat ha destacat la, a Veneçuela, en escalada lliure. Segons el tribunal, “és una història allunyada de les localitzacions icòniques i amb una forta càrrega emotiva” que reuneix una expedició liderada perEl filmal millor film de muntanya. El jurat ha valorat el fet que es tracti d'una pel·lícula “visualment excepcional al servei d’un repte únic”. El canadencposant a prova tots els límits en els pendents més arriscats.El premi Grandvalira i Flor de Neu de Plata al millor film d’esports de muntanya té com teló de fons. L’editor i protagonista Aleix Salvat ha recollit el guardó gràcies a Jötunn, un curtmetratge sobre caiac extrem dirigit perEl jurat l’ha reconegutemmarcada en un entorn molt especial que mostra descensos inèdits”. També s’ha endut el premi la millor pel·lícula de la seccióper votació del públic.El film del francès Mathieu Le Lay,al millor film de cultura de muntanya.Tot plegat amb un molt bon ambient i centenars d'espectadors en les diferents propostes que han passat per Torelló durant els darrers deu dies. Un dels moments destacats va ser eli per on van passar centenars de persones.