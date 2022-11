El Consell Comarcal d'Osona es compromet amb l'Agenda 2030

Aquest treball, compost de 5 línies d'actuació concretades en 21 accions, ha estat treballat durant l'últim any mitjançant la consultora Albirem i amb el suport de la El full de ruta a seguir consta d'un Pla d'Acció que inclou 5 línies d'actuació bàsiques com el desplegament de la cultura de l'Agenda 2030 i impulsar la governança, aconseguir una comunitat cohesionada, desplegar la transició ecològica a la comarca d'Osona, conservar el territori i potenciar-ne els actius en clau sostenible, i per últim, diversificar la creació de riquesa i generar més valor compartit.L'estratègia presentada és el punt de partida d'altres accions que ja s'estan posant en marxa a la comarca. Per exemple, el passat mes de juny, des del, es va iniciar un projecte per dissenyar tallers de sensibilització adreçats a la ciutadania i a les entitats del territori. També, des de l'Ajuntament de Roda de Ter s’han presentat els resultats de la iniciativa de lloguer assequible , que han comptat amb la col·laboració de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona.va recordar durant la presentació de l'Agenda 2030 a Osona que "tots som corresponsables de canviar la situació actual" i que el treball presentat "pretén ser una iniciativa transformadora davant d'una realitat duríssima".Per la seva banda,va recalcar que "entre institucions ens hem d'alinear per assolir els objectius".