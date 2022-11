«Víctimes de la covid de Torelló, sou molt més que un record»

Torelló ha homenatjat aquest dijousva deixar al municipi. Un emocionant acte que ha servit per recordar aquelles persones que van perdre la vida durant la pandèmia i que ha agrupat prop de 200 persones, moltes d'elles avis de la, on s'ha plantat un arbre amb el nom de les víctimes i s'ha descobert una placa en honor seu. L'acte ha començat a les 11 del matí amb una missa oficiada perDesprés, la cerimònia s'ha traslladat als jardins de la residència Cals avis on hi ha hagut la segona part de l'homenatge.ha interpretat tres peces instrumentals entre els discursos primer de l'escultor, després deL'escultura representa un mur -com a metàfora de la societat- trencat per la meitat com a conseqüència de la pandèmia.i que “ens fa més forts a tots”.durant els mesos més complicats de la pandèmia. “Tots vam ser-hi”, ha recordat Ortuño que s'ha mostrat orgullós de Torelló.El moment més emocionant ha estat quan la directora de la residència ha llegit una carta de comiat als 58 morts per la pandèmia.i que van molt més enllà d'un record. “Llarga vida a vosaltres”, ha conclòs.Els assistents a l'acte han dedicat, però també als qui desinteressadament es van bolcar per tal d'ajudar en els moments més crítics de la pandèmia.També s'ha agraït a localitats properes, a les administracions implicades, empreses i persones anònimes que van ajudar d'una manera o altra a la residència.