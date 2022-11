Els futurs graduats en medicina de la UVic-UCC es preparen per afrontar el MIR

Afrontar la preparació de l'examen del MIR

Com aconseguir una plaça després del MIR

Enguany, els alumnes del 6è curs es convertiran en la primera promoció de graduats de la facultat , uns 50 estudiants.una vegada finalitzi el curs acadèmic, tot i que,(Metge Intern Resident). Aquesta prova dona accés a l'especialització, i és el camí que trien el 90% dels estudiants graduats en Medicina.Amb el MIR, els estudiants es juguen el 90% de la nota final per escollir plaça, ja que l'expedient acadèmica només compta en un 10%.En aquest sentit, la, n'és la coordinadora i explica que des del centre volen "no només que els estudiants aprovin el MIR, sinó que cadascú arribi al seu màxim nivell per poder escollir la plaça desitjada".comprèn diverses activitats perquè els alumnes superin l'examen amb èxit i per millorar els coneixements mèdics que es van obtenint. Veganzones apunta que "l'objectiu és que els estudiants sàpiguen detectar la resposta correcta, fet que també els servirà per aprendre a fer el raonament clínic en casos reals".Des del 3r curs, el professorat, que disposa de les preguntes del MIR dels últims 5 anys, les utilitza en les seves activitats docents. Durant aquest mateix curs també es comencen a impartir seminaris per dotar els estudiants de recursos per fer un raonament crític de les preguntes abans de l'examen final de cada assignatura.A 4t, els docents entren en detall en el perfeccionament per afrontar les preguntes que planteja l'examen, i a 5è curs, a més de continuar amb els seminaris de preparació, l'activitat que destaca és, una prova que reprodueix les mateixes condicions que les de l'examen final. En aquest sentit,El treball de preparació de la prova, tal com detallen des de la Facultat de Medicina, està dirigit en optimitzar al màxim els coneixements que han obtingut els estudiants i puntualitzen queTot dependrà de l'especialitat que cada alumna vulgui fer després de realitzar Ia prova.En aquesta línia, Veganzones apunta que "on has de quedar entre els primers 200 per entrar, i altres en les quals només has d'aprovar l'examen".D'entrada no tothom aprova el MIR, ja que hi ha una nota de tall que es defineix a partir de les deu millors qualificacions de l'any. Normalment, les dades apunten que