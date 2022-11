Els Bombers apaguen una mitjana de 12 incendis en habitatges cada mes a Osona

Detectors de fum obligatoris

. Si amb la pandèmia s'havien reduït els focs en cases i pisos a la comarca, ara ja tornen a estar a nivells de 2019. De fet, aquest any ja n'hi ha hagut 120 fins el mes d'octubre, 9 més que l'any passat i 28 més que el 2020, any en què van caure de manera rellevant, com a conseqüència del confinament per la pandèmia. Ara, amb l'arribada de la fred, els Bombersi anar amb compte, ja que és a l'hivern l'època de més serveis.A Osona, com en d'altres comarques rurals,explica a Osona.com que es troben que molta gent. Això fa que s'hi acumuli sutge que es converteix en un combustible potencial en cas que s'incendiï la xemeneia.. Amb l'arribada de l'hivern connectar més d'un dispositiu com estufes elèctriques o calefactors al mateix punt d'electricitat pot provocar una sobrecàrrega que derivi en un incendi elèctric.de sortida dels Bombers per apagar incendis en cases i pisos a Osona. Per això, Noguera demana que es tingui cura i que quan s'estigui a la cuina no es decuidi tot allò que està en contacte amb el foc. El problema, diu el sotsinspector, és que la campana acabi encenent-se per culpa d'un descuit.Des del cos demanen. Noguera recorda que es tracta d'un dispositiu molt econòmic -amb prou feines arriba als 20 euros- i suposa una ajuda important als Bombers. I és que un detector de fumSi malhauradament es produeix un foc,, per tal d'evitar donar oxigen al foc. “Encara que estiguem nerviosos, el més important és buscar un lloc segur on avisar el 112, tancar portes i finestres i evitar el fum”, recorda el sotsinspector.En totalper focs en habitatges. Això, val a dir, inclou des de la crema total de l'edifici a una cortina o un foc a la campana de la cuina.van ser les comarques més afectades.