Roger Corominas, alcalde de Roda de Ter, durant l'acte de lliurament de les claus als nous llogaters Foto: Ajuntament Roda de Ter

La manca d'habitatge de lloguer assequible, una problemàtica real

En concret es tracta de vuit habitatges propietat de la, un organisme que va néixer per recapitalitzar les entitats bancàries més afectades per la crisi de 2008 i que gestiona pisos, cases i sòl que havien estat titularitat de la banca.De fet, aquest dimarts,Dels vuit habitatges, situats al carrer Josep Caminals, cinc han estat destinats a lloguer assequible, dos a lloguer per a joves del municipi de fins a 29 anys, i l'últim es reserva per apensant en situacions d'emergència. El contracte de lloguer és de 7 anys.L'alcalde de la població,, i ha volgut subratllar que, en un país on l'habitatge és un dret, aquest "no està garantit, tot i ser absolutament necessari".En aquesta línia, Corominas ha destacat quei que durant aquest mandat s'ha treballat per donar-hi una solució.A l'entrega de les claus als nous adjudicataris del dimarts hi van participar la primera tinent d'alcalde,, el segon tinent d'alcalde,, el regidor d'Acció Social,, el president del Consell Comarcal d'Osona,i el senador d'ERC,La manca d'habitatge de lloguer assequible és una problemàtica estesa a tot el país.amb aquests primers vuit habitatges davant la dificultat d'accedir a una llar a un preu raonable.Des del consistori osonenc expliquen que es van posar en contacte amb la Sareb i, tot i les dificultats administratives, el juliol del 2021 es va desencallar el procés,De fet, durant el procés d'adjudicació d'aquests pisos,de les quals 21 optaven a cinc habitatges de lloguer assequible i nou als destinats als joves.