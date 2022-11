Adeu, president

Porta una corbata lila amb vestit negre i no li desapareix el rictus seriós. Elestà nerviós, sobrecarregat pel pes feixuc de la història, obsessionat per no defraudar. 20 d'abril del 2002. Tornada de la final de la Copa de la CERS a Sant Hipòlit de Voltregà . El pavelló, excitat i sense cap racó desocupat. El poble ha fet acte de presència. El poble vol guanyar. Ambient sobrecarregat per la il·lusió d'un títol, una copa que fa temps que no arriba. Massa temps. Aquesta generació és bona, molt bona. El president ho sap, però pateix. S'imagina aixecant el trofeu, però la remuntada és una paret alta. Eli dos gols en contra.Ja ha fumat massa. L'equip no s'arruga, perquè ja és madur, la projecció a la pista de, l'entrenador que ha encaixat les peces. Elaguanta l'intercanvi de cops amb els portuguesos, una plantilla farcida de figures i veterans. I la remuntada, després d'un partit costerut, es consuma. A l'epíleg dels penals només marcaalça una muralla a la porteria abans que la pista es tenyeixi de salts blanc-i-blaus. El voltreganisme s'esbafa. El Porto cau. I el president, per fi, somriu. Encara descol·locat, el capitàli fa alçar la copa que tant temps ha esperat. Complert un compromís de vida.Dues dècades després, el Voltregà i Sant Hipòlit s'han acomiadat de, el president de la CERS, mort després que el cor li digués prou als 66 anys. Bon vivant i expansiu, irònic i saberut, capacitat com es veia per resoldre-ho tot, resulta una paradoxa que el que li fallés fos precisament el cor. Ell que va superar totes les adversitats vitals, cap de tan plorada com la mort d'un fill que se'n va anar massa aviat, pena que va fer més suportable gràcies a la, eni, més tard, els nets. Ell que obrava miracles, fins al punt d'aconseguir que el millor jugador del món d'hoquei patins creués l'oceà per deixar l'Argentina dos cops amb l'únic objectiu de salvar el seu Voltregà del descens.sempre li va dir que sí, perquè el millor del món tampoc podia desempallegar-se de l'obstinació del president, que mentia si calia, malifetes que sabia fer-se perdonar. Seduïa amb la perseverança. I remava per alinear també els que no combregaven amb el seu mètode, encanteri reservat als qui tenen fusta de líder.Vilaró va ser un home de. Amb 18 anys a la presidència, va governar el Voltregà com si portés la seva consulta, on t'havies d'estirar i només valia creure. "Això s'ha d'operar", repetia convençut el, que tant feia acte de presència a la mútua com t'atenia a les Josefines de, també a la clínica de, perquè ho feia córrer tot. Fet a la seva i autodidacte quan li calia, no es deixava ensenyar ni quan agafava els pals de, encara que la seva tècnica fos matussera i la bola no sempre sortís disparada pel carril que tocava. El golf era l'excusa pels àpats amb la colla ali les escapades amb els amics més fidels, ja fos a l'Empordà o Andalusia, viatges de bons menús, cava fresc i concessions al tabac.El president que també va fer de metge sempre serà un dels noms propis del Voltregà, encara que en el seu mandat el club també perdés la categoria, després de 40 anys de presència ininterrompuda a laestatal de l', decepció compensada pels èxits de l'equip femení que va contribuir a fer créixer. El somriure sorneguer de Vilaró deixa un buit enorme a Sant Hipòlit. Les alegries del passat, les que només en Ramon sabia fer possibles, ja tenen 20 anys i una absència prematura. El temps no té. Adeu, president.