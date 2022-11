Vic es converteix en l'epicentre de la literatura infantil i juvenil

La directora del FLIC, Magalí Homs Foto: FLIC

Es tracta d'un projecte que fomenta la lectura entre infants i adolescents, i que investiga i mostra altres maneres de viure la literatura.El festival, de caràcter itinerant entre Barcelona, Madrid i Vic,entre el 24 de novembre i l'1 de desembre.Enguany,A les últimes edicions, el FLIC ha comptat amb la presència de gairebé 3.500 assistents que han gaudit de diferents propostes culturals i educatives.Aquesta dotzena edició, i, programa noves propostes artístiques i lúdiques per a famílies i escoles entorn de la literatura.que incideix en les formes de classificació d'una biblioteca i com aquest ordre condiciona el lector.(Escorial de Vic, Sagrat cor, Escola Sentfores, La sínia, Andersen i Escola Vic Centre). Aquesta iniciativa educativa, orientada a la creació de nous joves lectors, tindrà lloc a lai consistirà a fer que els infants ordenin i desordenin llibres amb l'objectiu de reflexionar sobre hàbits i gustos lectors.per a infants a partir de 7 anys i que dirigiran il·lustradors que estudien a l's'ha remarcat la importància del certamen i ha volgut destacar que "Vic és la cinquena ciutat mundial i la tercera europea amb més llibreries per nombre d’habitants. Volem seguir reforçant aquesta determinació a través de la nova Biblioteca Pilarín Bayés".El FLIC està coorganitzat pel, i compta amb el suport del, a més de la col·laboració d’una dotzena d’agents culturals i educatius del territori.