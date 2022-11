Un llibre recorda els dos anys de la mort de l'escriptor i periodista de Vic, Toni Coromina

La setmana que ve es compliran dos anys de la mort de. Una efemèride que coincideix amb la publicació de, un recull d'articles de Coromina i que està editat peri compta amb un epíleg del músicL'obra sortirà aquest dimecres a la venda i servirà per recordar l'aniversari de la mort d'un autor reconegut tant a la comarca d'Osona com arreu del país i que repassa algunes de les seves reflexions de sàtira política que el van fer popular.Antoni Coromina i Pou,, va morir el 22 de novembre de 2020 a, víctima de la covid-19. Nascut a la capital d'Osona el 1955, Coromina va desplegar al llarg de la seva vida una intensa activitat en molts àmbits. Des de l'estudiant rebel de finals dels anys seixanta fins a l'autor d'obres de ficció i usuari actiu de les xarxes socials d'Internet.També, va participar en infinitat d'activitats cíviques i culturals en les quals la sàtira i l'humor no estaven mai absents. Coromina va ser. I és que més enllà de l'escriptura es va prodigar en la fotografia, el dibuix o la música.