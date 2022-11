Vic obre les portes dels centres de culte de la ciutat

Itineraris per conèixer les diferents comunitats religioses de la ciutat

Cartell de les jornades de portes obertes als centres de culte de la ciutat Foto: Ajuntament de Vic

L'objectiu és promoure un espai de trobada i de diàleg entre aquestes comunitats i el conjunt de la ciutadania., com les de la comunitat de tradició cristiana (des de la catòlica fins a un ampli ventall de comunitats protestants de doctrina diversa), comunitats musulmanes i comunitats sikh.Atenció, assessorament i orientació a les entitats religioses, la sensibilització de la ciutadania en relació amb la diversitat religiosa a la ciutat, el vincle i treball comunitari amb les comunitats religioses, la coordinació entre comunitats religioses i l'administració local, i la formació per facilitar el coneixement i la gestió de la diversitat religiosa a Vic.En aquest sentit,així com les diferents tradicions religioses que trobem a la ciutat, i d'aquesta manera, avançar cap a una major cohesió social.Gràcies a la col·laboració amb, aquest dimarts 15 de novembre es projectarà el film La (des)educació de Cameron Post, una pel·lícula que tracta temes d'espiritualitat, la sexualitat i la tolerància. Aquesta projecció s'emmarca dins de la XIX Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, un certamen cinematogràfic anual que afavoreix el diàleg interreligiós a través del cinema, i que la ciutat de Vic hi participa des de fa 5 edicions.de portes obertes amb la conferència Maragall, més enllà de les religions a càrrec d', Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra.Seguidament,, una iniciativa consolidada a les altres edicions de les jornades i que compta amb una bona participació de membres de diferents confessions religioses, laiques i atees.El tercer acte, i el plat fort de les jornades, serà el cap de setmana del 19 i 20 de novembre, quanEl primer, dissabte a dos quarts d'onze del matí, iniciarà a la, seguint la visita cap alper acabar a l'que presentarà la seva comunitat.El segon itinerari, el mateix dissabte a les cinc de la tarda, mostrarà el centre de culte pentecostal, seguint direcció a l'on s'explicaran els trets més destacats de la reforma protestant, i per últim, s'entrarà a la mesquita d'En últim lloc, el tercer itinerari, que tindrà lloc diumenge 20 de novembre a dos quarts d'onze del matí, s'iniciarà a la, seguint fins a la, i per acabar, es visitarà la