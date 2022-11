El comerç de Manlleu ven més que abans de la pandèmia

Formació digital

viu un moment dolç, tot i les dificultats derivades del cost de l'energia. I és que no només no han desaparegut negocis arran de la pandèmia sinó que, fins i tot, se n'han incorporat de nous. A més, des del sectori és que el confinament municipal va fer descobrir molts establiments a veïns del poble, que habitualment anaven a grans superfícies.i posen la ciutat com un centre de referència des d'un punt de vista comercial. L'alcalde,, deixa clar que es tracta d'un puntal de la ciutat i veu en els comerciants un exemple de promoció del poble. Garrido explica que, paradoxalment,i va crear una consciència a l'hora de fer despesa.Des de la) assenyalen que s'ha fet molt bona feina i esperen millorar encara més les xifres de cara a la campanya de Nadal que es preveu bona, tot i l'increment dels preus de l'energia i la inflació. De fet, la seva dinamitzadora comercial,, explica a Osona.com quePer això, Peix demana que esPer això, explica, han apostat per fer pedagogia directament a les escoles i fer veure als més petits de la importància de comprar en botigues del poble.Des de la MAB lamenten que molta gent aposti per les compres per internet, a empreses com. “Intentem fer entendre als nens que si compren en comerços locals contribueixen a que el negoci no tanqui i amb això es generen impostos que serveixen per poder tenir escoles, metges etc”, assenyala.El que també ha portat la pandèmia ha estat una. Molts botiguers han incorporat Instagram com una forma de mostrar els seus productes, però també han fet habitual l'ús d'aplicacions com Whatsapp per comuniciar-se amb compradors.A més, també han incorporat facilitats de pagament. De fet no es fa gens estrany poder comprar en algun establiment de Manlleu i. A banda, des de la MAB estan fent una feina important de promoció del comerç i activitats relacionades per tal d'incentivar la promoció econòmica del municipi.