Carme Tena comunica que es dona de baixa del PSC

El ple de l'Ajuntament de Vic d'aquest dilluns ha sigut l'escenari dei que, a partir d'ara i fins al final d'aquest mandat,En aquest sentit, Tena ha manifestat que "fa un any vaig comunicar al partit que volia liderar la llista de les municipals" tot i que "sabia que des de fa uns mesos es valoraven altres opcions".Tena ha explicat que, com a primera secretària del partit a la ciutat, ningú l'ha informat d'aquest procés, i aquest fet, segons ha detallat, l'ha obligat a "fer aquest pas" i "a passar al grup dels no adscrits en el proper ple". Finalment, la fins ara regidora del PSC a Vic ha finalitzat la seva intervenció dient que "marxaré amb la consciència tranquil·la, he treballat amb rigor, il·lusió i honestedat pensant amb el bé comú de tota la ciutadania".A les eleccions municipals del 2019, Tena va agafar el relleu de, qui tampoc va acabar el mandat dins del grup municipal del PSC.