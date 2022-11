Els Espais Activa't celebren una dècada de vida

Reclam a la Generalitat per al finançament dels Espais Activa't

Joan Carles Rodríguez durant la celebració dels deu anys dels Espais Activa't Foto: Consell Comarcal d'Osona

Un model centrat en les necessitats de la persona

un servei que ofereix activitats i programes de suport adreçats a les persones grans. Per commemorar l'aniversari, divendres passat es va celebrat un acte al pavelló de Gurb amb representants de les diverses institucions que lideren el servei. La trobada, organitzada pel Consorci d'Osona de Serveis Socials, la Fundació Assistencial d'Osona (FADO) i diferents ajuntaments de la comarca, va aplegar unes 15 persones., amb l'objectiu d'acompanyar les persones grans seguint un model d'atenció centrada en la persona i prioritzant les necessitats dels usuaris des d'una visió integral., el servei no ha parat de créixer, i actualment s'ofereix a 13 municipis.Coincidint amb la festa de celebració dels deu anys dels Espais Activa't, s'han reunit els alcaldes dels municipis on s'ha implantat el projecte, juntament ambi han acordat demanar conjuntament a la Generalitat finançament per aquests serveis, ja que en no tenir la categoria de centres de dia ni deno tenen suport financer.L'alcalde de Gurb,, ha explicat que els ajuntaments adherits han fet balanç i coincideixen en el fet que es tracta d'un servei que cal "mantenir, potenciar i fer créixer encara més".Per la seva banda,ha agraït la implicació de tots els agents que fan possible que aquests espais siguin una realitat i ha fet valdre la feina que es fa diàriament: "Ens vam ajuntar fa 10 anys i aquesta unió s'ha mantingut i facilita que a través d'aquest servei les persones grans puguin gaudir d'activitats adaptades a les seves capacitats".va dedicar unes paraules d'agraïment a totes les persones implicades en el projecte, fent una menció especial a les treballadores socials del COSS, a la FADO i als usuaris i familiars dels centres. També va valorar la necessitat de disposar d'un servei com aquest, que compta amb la "suma de molts agents implicats".va agrair la participació de les persones assistents, en especial als usuaris i a les seves famílies que són "els autèntics protagonistes de la diada".organitzats per grups i activitats en funció de les necessitats de cada usuari.En aquest sentit, s'organitzen tallers proposats per les pròpies persones usuàries, com ara conferències, activitats intergeneracionals, visites culturals o tallers d'escriptura, entre d'altres. L'objectiu és generar punts de trobada entre els participants i millorar el benestar físic, mental i emocional de tots ells.a on es treballen aspectes com l'estimulació cognitiva i la psicomotricitat i participen en tallers pensats per mantenir cos i ment actius.Finalment,, on es fan tallers adreçats a persones en una situació de salut vulnerable, que poden tenir dependència reconeguda. S'organitzen activitats tant per promoure i mantenir l'autonomia personal com per donar suport als cuidadors familiars.Actualment, laque formen part dels eixos 2 i 3, que són els que compleixen deu anys de vida. Aquests centres estan ubicats als municipis de Gurb, Santa Eugènia de Berga, Sant Julià de Vilatorta, Sant Quirze de Besora i Olost. La resta de centres dels Espais Activa't de l'eix 1, gestionats directament peles troben a Calldetenes, Roda i Masies de Roda, Rupit i Pruit, l'Esquirol, Cantonigròs, Sant Hipòlit de Voltregà i Montesquiu.