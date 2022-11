​L'edifici del Sucre de Vic, reconegut com a Emplaçament Històric de la Química

catalana. El premi, atorgat per la, ha estat entregat a la candidatura Edifici del Sucre de Vic pel fet de ser un emplaçament rellevant a la comarca d'Osona i pel seu valor històric i arquitectònic, ja que, destaca l'honor que suposa per la ciutat haver aconseguit aquesta distinció a un edifici tan emblemàtica a la comarca d'Osona.d'aquí rep el seu nom actual, on es fabricava aquesta matèria a partir de la bleva-rave o la remolatxa.Durant l'acte de reconeixement a l'edifici, celebrat el passat dijous,Santi Ponce, va oferir la conferència La Fàbrica del Sucre de Vic, un projecte industrial pioner, on es va destacar l'important valor dels orígens d'aquest edifici pel país.A la Fàbrica de Sucre de Vic, com va explicar Ponce, hi va tenir lloc una iniciativa pionera, promoguda per industrials i propietaris agrícoles de la comarca, pels volts del 1890, on van decidir establir la primera fàbrica per a l'obtenció de sucre a Catalunya amb la bleda-rave com a matèria primera. Aquesta activitat va ser cabdal en l'àmbit de la química, i