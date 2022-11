El musical 'Les històries de l'Avi Josep' visitarà Vic el proper diumenge 13

L'aclamada obra de teatre 'Les històries de l'avi Josep' de la companyia We Color Music visitarà el Casino de Vic aquest proper diumenge 13 de novembre. Ho farà a les sis de la tarda i després de l'èxit que ha tingut arreu de Catalunya, en la setentena de funcions que hi ha hagut. Es tracta d'un fet rellevant en tant que mai abans aquesta companyia havia actuat a Osona, malgrat que un dels seus actors, Eduard Mauri, és de Sant Hipòlit de Voltregà.



Es tracta d'un musical de petit format que vol reflexionar sobre aspectes de la vida quotidiana que tothom ha experimentat en algun moment o altre. L’obra té com a eix vertebrador les converses entre un avi i la seva neta; unes converses que aborden temes tan universals com la gestió del temps, les pors i inseguretats, l’ús de les xarxes socials o la memòria històrica.

Es tracta d'una proposta amb l’humor i el dinamisme per bandera i on l’espectacle posa de manifest com de diferent es pot concebre una mateixa realitat segons si els ulls que se la miren van néixer abans de laLes històries de l'avi Josep es va estrenar el setembre del 2020 a la Sala Badabadoc de Barcelona. L'obra va néixer com un podcast de radioteatre que es va emetre durant la pandèmia a