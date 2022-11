Torelló homenatjarà les víctimes de la covid amb un acte el dia 17

Torelló homenatjarà les víctimes de la covid-19 amb un acte que es farà el proper dijous 17 de novembre. A la capital de la Vall del Ges hi van morir 58 persones, víctimes del coronavirus. L'acte constarà de dues parts. La primera, una missa que es farà a la parròquia de Sant Feliu, just al centre del poble i a la que hi pot assistir qui vulgui. La missa l'oficiarà mossèn Joan Torra i s'espera que hi vagin alguns dels avis de la residència de gent gran Cals Avis.

Un cop acabada la missa,on es descobrirà una placa commemorativa, obra de. També es plantarà un arbre que portarà una cinta amb el nom de cada resident mort per la covid-19 i una altra cinta conjunta amb el nom de la resta deL'acte de record el presidirà, conjuntament amb la. En aquest sentit, Vigué assenyala que l'homenatge vol ser també un reconeixement a les persones que van ajudar durant els mesos més durs de la pandèmia.La directora ha explicat queamb la confecció de bates o mascaretes o aportant el que fos necessari en cada moment. Vigué, però, ha remarcat que hi van haverde manera desinteressada i vol que aquest acte sigui també un reconeixament cap a ells.