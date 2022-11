​La UVic-UCC supera per primera vegada els 11.000 estudiants matriculats

Acte de presentació de les dades de matriculació d'aquest curs a l'escola Joviat de Manresa Foto: ACN



Alumnes de Podologia al campus de la UManresa Foto: UManresa

Creix la matrícula a Medicina

La internacionalització del centre

UVic-UCC Foto: Josep M. Montaner

Reptes de futur

i en destaca un increment global del 7% en les matrícules. El centre també ha subratlla que,En aquest sentit,ha valorat molt positivament haver superat per primer cop aquesta xifra, un creixement que, segons ha recordat, s'ha anat consolidant amb el temps. Així,Pel rector, el creixement sostingut dels darrers anys confirma que el centre ha deixat de ser una universitat petita "per passar a ser una universitat de mida mitjana amb una gran capacitat d'atracció".El rector també ha destacat l'"efecte km 0" per explicar l'una xifra que se situa al 40%.5.492 persones matriculades als graus de la UVic, 2015 als graus d'UManresa, 573 al grau de Medicina, 530 als graus d'Elisava (aquest ja és el segon curs després de la incorporació del centre a la federació), 474 als màsters UVic-UCC, 288 als doctorats UVic-UCC, 1.918 als graus i màsters dels centres adscrits (BAU, EADA i ESERP) i 301 als cicles formatius de grau superior.Sense tenir en compte el grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades que la universitat ofereix amb la UOC, l'increment és del 14%. L'augment d'estudiants matriculats totals enguany se situa en el 5%, arribant als 5.492.i fins a un 12% en el cas dels cicles formatius de grau superior.Les dades que s'han presentat també assenyalen que8 punts més respecte de l'any passat. Els sol·licitants de primera preferència han augmentat un 40%, i d'aquesta manera, el 80% dels matriculats de nou accés ho han fet en primera opció, una xifra 5 punts per sobre de les de l'any anterior.Enguany,Entre les carreres més demanades hi ha Educació Social o les d'Empresa o Comunicació Audiovisual i Fisioteràpia. El grau de Biomedecina, que era la novetat d'aquest curs, i ha omplert totes les places i ha tingut llista d'espera.Per la seva banda,una xifra un 4% superior a la de l'any passat, dels quals 2.015 en estudis de grau. Enguany el centre ha incorporat una la seva oferta habitual i unCom a particularitat, l'alta demanda delsha ajudat a consolidar el tercer grup de tardes. Entre les ofertes de més demanda també s'hi situa elFinalment, en el cas d', el centredels seus dos graus: Disseny i Innovació i Enginyeria del Disseny Industrial.En concret seran una cinquantena d'estudiants que actualment estan cursant el sisè curs.Pel que fa a les xifres de matriculació al Grau de Medicina d'aquest curs,ha explicat que hi hai que, en l'actualitat, elEl nombre de sol·licitants per estudiar-hi també ha crescut lleugerament respecte de l'any passat, dels 1.103 als 1.171, i la nota de tall ha augmentat fins al 12,50.Aquest curs, un total de 316 estudiants (entre UVic, UManresa i centres adscrits) estudien a la UVic-UCC en el marc d'un programa de mobilitat o intercanvi internacional. Per països de procedència, hi ha estudiants d'Alemanya, Argentina, Àustria, Bèlgica, Brasil, Bulgària, Canadà, Colòmbia, EUA, Japó, Mèxic, Turquia o Xile, entre d'altres. Aquest fet porta que la UVic-UCC sigui el centre amb més percentatge d'estudiants estrangers del sistema català.D'altra banda, el centre també destaca per la presència d'estudiants estrangers matriculats. Aquest any n'hi ha 1.543, una xifra que representa un 15% del total. D'aquests, 1.079 (70%) són estudiants francesos.El rector ha avançat que s'està treballant per garantir els acords que ja es van assolir durant el llarg procés de negociació abans de l'arribada del nou conseller. La universitat treballa amb l'horitzó de poder signar el nou conveni en un termini no molt llunyà, tant si hi ha l'aprovació dels pressupostos com si es dona l'escenari contrari.Pel que fa a les estructures de recerca actuals, els esforços se centraran en l'operativa del noucreat fa uns mesos, reforçar eli treballar per al creixement de la resta de centres de recerca en les matèries d'esports, gènere, educació i sanitari.D'altra banda,Es tracta d'un, que seria únic a l'Estat i un nou, que s'impartiria de manera compartida entre els campus de Vic i Manresa. De fet, està previst que Manresa es doti d'una Clínica Odontològica.Una altra de les apostesés l'aplicació de mesures d'eficiència energètica i també la instal·lació de plaques solars als edificis de la universitat amb l'objectiu de reduir la factura elèctrica que, si no es fes res, es podria arribar a triplicar.