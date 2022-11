Pujada de preus

Primer va ser la pandèmia i ara la falta de personal.dels establiments perquè no poden fer front a la demanda que tenen amb el personal del que disposen. Això suposa un problema greu per a aquests negocis perquè. Des de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme d'Osona expliquen que arran de la pandèmia molts professionals van deixar l'hostaleria i van moure's cap a d'altres sectors, especialment l'industrial.Això ha deixat amb unque veu com no té prou mans per donar resposta a la demanda. A més, s'acosten festes de Nadal, una època clau per al sector, ja que genera bona part dels ingressos fins a Setmana Santa.A més, des de l'associació recorden que es tracta d'un problema “generalitzat” a la comarca i transversal.”, assegura el seu gerent,I és que les dificultats per trobar personal suposa un cop inesperat per a aquest sector.Per això, Dinarès considera que el que cal és. I és que des de l'associació s'han trobat casos de, ja que les condicions que els oferien eren millors en cadascun. Això genera una inestabilitat per patrt del negoci que, a més, concentra la majoria de la facturació en caps de setmana.Dinarès reconeix quei que han pogut recuperar-se, i les expectatives també son molt bones de cara al mes de desembre, però necessiten personal per poder donar resposta. A tall d'exemple, Dinarès explica queper al sector per arribar a tenir bones xifres.A més, recorda Dinarès, l'increment de preus de l'energia ha suposat un cop dur per als empresaris que veuen, pel cost de l'energia. Una mesura que bars i restaurants d'Osona han de prendreEnergia a banda,els darrers mesos i això fa que la situació per a molts establiments sigui insostenible en el temps. Per això, des de l'Associació d'Empresaris demanen queDinarès recorda que es tracta d'un sector que, malgrat que s'ha recuperat els darrers mesos,, ja que va ser un dels que més va patir les restriccions imposades des del Govern de la Generalitat. Ara, a més, es troben amb aquesta falta de personal que preocupa realment al sector.