Vic té nou consistori infantil

Un consistori infantil format per 27 consellers i conselleres

Està format per 27 representants de l'alumnat de 6è de primària de tots els centres educatius de la ciutat escollits democràticament per cadascun dels seus grups. L'objectiu principal del nou consistori infantil seràL'acte de formació del nou consistori infantil va tenir lloc aquest dilluns a la tarda aen una trobada entre els consellers escollits per a aquest curs i els del curs passat. Aquests últims van passar el relleu tot exposant l'aprenentatge que els ha suposat l'experiència.va agrair durant l'acte la feina feta i la comprensió al consistori 2021-2022, i celebra que "els antics consellers i conselleres s'emportin una bona experiència del seu pas per l'Ajuntament". La regidora tambéTos ells han estat escollits democràticament per cadascun del seu grup, i hi han participat les següents escoles: Escola Andersen, Escola Doctor Joaquim Salarich, Escola Estel, Escola Guillem de Mont-rodon, Escola La Sínia, Escola Sentfores, Escola Vic Centre, Escola Vedruna L'Escorial, Escola Fedac Vic-Pare Coll, Escola Sagrat Cor, Escola Sant Miquel dels Sants i Escola Santa Caterina de Siena.es destinaran a parlar de temes com la democràcia, la participació, el funcionament de l'Ajuntament, el pressupost municipal o el ple, sempre acompanyats per l'equip tècnic de l'Ajuntament de Vic.En aquest sentit, els consellers i les conselleres infantils actuen d'interlocutors amb la resta dels companys de classe, i recullen idees i propostes, que després, traslladaran a les sessions de l'Ajuntament, on es debaten conjuntament amb les altres escoles. Finalment, a final de curs, el consistori infantil presentarà els resultats i les conclusions a l'alcaldessa de Vic.