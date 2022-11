El municipi més gran d'Osona

es mostra molt satisfet després de la primera setmana recollint les escombraries amb el sistema porta a porta. El consistori assegura que, malgrat les queixes d'alguns veïns, no augmentarà el turisme escombraries a pobles veïns com. De fet, l'alcalde del municipi,, anima a la resta de municipis de la comarca a fer el mateix que Manlleu, que actualment és la localitat osonenca més important que ha deixat de banda els contenidors.Garrido remarca que la primera setmana d'aplicació de la mesura ha servit per comprovar la implicació dels veïns, si bé reconeix que ha sobtat pel fet que es va aplicar en ple pont de Tots Sants. Amb tot, l'alcalde assegura que van seguir les recomanacions de l'empresa que s'encarrega del porta a porta i assenyala que el fet que el 81% dels habitatges ja tinguin el kit de porta a porta és “un èxit”.ha defensat que s'hagi optat pel porta a porta i recorda que. En aquest sentit, Garrido dona per fet que seran pocs els veïns de la ciutat que aniran a pobles veïns a llançar les escombraries a pobles com Torelló o Roda de Ter, tot i que no hi han hagut converses amb aquests pobles en relació al tema.El que hem de fer és sumar municipis perquè facin porta a porta o que recullin amb un sistema de contenidors intel·ligents”, remarca.Per tot plegat, el batlle fa una valoració molt positiva i assegura que està funcionant molt bé, el que ha qualificat comi que fa “molt més agradable” el municipi.Cal tenir en compte que Manlleu és des de fa una setmana. En total, però, ja són 22 els pobles de la comarca que recullen de manera selectiva les escombraries i s'espera que en breu hi hagi sis municipis més que aprovin mocions per seguir el model de Manlleu.Si res no canvia, s'espera que Manlleu sigui la població més gran d'Osona en aplicar el porta a porta fins, que ja ha aprovat una moció en aquest sentit.Cal tenir en compte que el porta a porta permet també evitar increments de la factura de la recollida de la brossa.D'aquesta forma, assenyalen des del consistori, s'incentiva l'aposta per reciclar millor.