Vuit estudiants de la UVIC-UCC participaran a la Setmana del Talent Audiovisual

Vuit estudiants de la UVIC-UCC presentaran cinc projectes audiovisuals

, que se celebra del 14 al 18 de novembre al Caixa Forum de Barcelona.La Setmana del Talent Audiovisual és un projecte impulsat peli té per objectiu connectar el talent emergent de les universitats amb la indústria per tal d'innovar i trobar nous formats.comptarà amb la participació de centres universitaris europeus d'Estònia, Itàlia, Alemanya, República Txeca, Romania i Regne Unit. També hi participaran, per primera vegada, una desena de productores internacionals per detectar projectes audiovisuals amb potencial.En aquest context,, una iniciativa pionera a Europa que ajuda a donar vida a projectes innovadors del talent universitari. Per exemple, un dels projectes que han acabat tenint vida gràcies a aquesta iniciativa és la sèrie de televisió Les de l'Hoquei, de la productora Brutal Media en col·laboració amb Televisió de Catalunya.En aquesta edició de l'esdeveniment, 30 més que en la passada,amb l'objectiu de captar el seu interès i materialitzar-los.Els vuit estudiants de la UVIC-UCC que participaran en la Setmana del Talent Audiovisual ho faran amb 5 projectes audiovisuals a les categories de ficció, no ficció, videojocs i noves finestres., que se centra en Joan Parés, un apassionat del motor que, després de perdre un braç i una cama en un accident laboral, vol aconseguir el seu somni de competir al Dakar.que narra la vida de Kilian, un jove de 18 anys que, després de la mort de la seva mare, decideix contractar a un sicari per posar fi a la seva vida, però els amics i una nova família faran que vulgui tirar-se enrere.amb un viatge en el temps per conèixer com eren les ciutats fa cent anys. La creació de paisatges sonors ajudaran a l'espectador a viure l'experiència en primera persona i a descobrir antics edificis ara desapareguts i recordar els fets que van determinar el seu enderrocament amb l'ajuda d'historiadors i arquitectes.Finalment,, un joc de taula que té la seva vessant virtual i que inclou experiències de realitat augmentada. Raz és el monstre d'un circ que intentarà donar caça a la resta de personatges que lluitaran per recopilar els objectes necessaris que els permetin fugir del circ amb vida., una aventura gràfica en forma d'escape room on el jugador s'endinsa en un habitatge on hi ha hagut un assassinat i haurà de trobar les pistes per resoldre el misteri.