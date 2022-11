Els restauradors d'Osona veuen inevitable incrementar els preus per evitar tancar

El client local, el més fidel

. El sector, que ha viscut uns mesos de bones facturacions, avisa que no hi ha una altra solució, després de la pujada sobtada dels preus de l'energia. De fet,, explica que el sector és “reticent” a fer-ho però no hi veu altra solució.En aquest sentit, Dinarès demana als consumidors que entenguin aquesta decisió perquè els bars i restaurants han vist com se'ls ha pujat tot. A més, cal tenir en compte que recentment es va signar unque contempla un increment salarial als treballadors del 4%, que a més, és retroactiu.“Si la facturació no augmenta i la despesa sí que ho fa i de manera considerable, suposa una mort lenta i no augura res de bo.La realitat és que, millors fins i tot dels d'abans de la pandèmia. I és que la demanda en els restaurants ha estat molt alta i les perspectives són bones de cara al darrer trimestre de l'any. Això ha fet que, però arran de l'increment de preus de l'energia comencen a tenir problemes per fer front als deutes, si bé encara resisteixen.Dinarès ha explicat quei ha respost “molt bé” els darrers mesos. Després de l'aixecament de les mesures per la pandèmia va comportar que els bars i restaurants hagin omplert els aforaments pràcticament cada cap de setmana. Cal tenir en compte que l'estiu no és una època especialment rellevant des d'un punt de . vista turístic -a diferència d'altres comarques de costa catalanes-.Tot i això, l'hostaleria osonenca ha registrat molt bones xifres. “”, ha assenyalat Toni Dinarès, en una entrevista a Osona.com.Amb tot, el president dels hostalersperquè històricament els primers mesos de l'any son fluixos. I és que una bona facturació per Nadal, assegura poder arribar amb tranquil·litat a la Setmana Santa.