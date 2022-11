Detingut un jove per robar prop de 1.000 euros en cupons a una venedora de Vic

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove d'uns 20 anys per robar prop de 1.000 euros en cupons a una venedora de la ONCE a Vic. Tot plegat va passar a quarts de dotze del migdia del 19 d'octubre quan dos nois es van acostar a la víctima que estava al seu lloc habitual, a la plaça major de la capital d'Osona. Després de comprar dues participacions, els dos sospitosos van demanar-li cupons 'Rasca' que la dona té en un estoig tancat. Quan els va retirar, un dels nois la va empentar i li va estirar les participacions, valorades en 933 euros i va arrencar a córrer, juntament amb el seu còmplice, pel carrer Estret.



Per fortuna, la dona no va caure a terra ni va quedar ferida, perquè es va recolzar en un dels agressors, però no va poder evitar que li robessin els cupons, que haurà de pagar ella, segons ha relatat a Osona.com. Malgrat que els fets van passar a plena llum del dia en una zona habitualment concurreguda no hi havia ningú en aquell moment. Després de l'incident, la dona va avisar al 112 i la Guàrdia Urbana es va desplaçar a la zona.

, el jove que va empentar la dona i que li va estirar els cupons. Tot i això, els agents segueixen buscant l'acompanyant.