L'empresa Girbau cedirà material per a l'aula de robòtica de La Farinera de Vic

per Osona.com, Vic, Osona |

L'objectiu és fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre l'alumnat d'educació secundària i postobligatòria.Durant la signatura del conveni,amb la voluntat de crear nous talents amb la tecnologia. En aquest sentit, un dels propòsits de l'actual govern era treballar pel talent tecnòleg i robotitzat amb la mirada enfocada a les noves tecnologies, i en aquesta direcció es va crear l'aula de robòtica a La Farinera, aula oberta a tota la ciutadania i a les escoles de la ciutat.Per la seva banda,ha detallat que l'aula de robòtica ha de servir per fomentar i potenciar les vocacions tecnològiques, enginyeres i científiques, i ha afegit que "si volem tenir un país de futur necessitem joves amb habilitats amb aquestes tecnologies, i com a empresa també necessitem persones formades amb aquestes capacitats".Girbau també ha destacat que els motius pels quals l'empresa ha signat el conveni amb l'Ajuntament de Vic és perquè, i subratlla que els agradaria que el conveni també fos molt participatiu per part dels treballadors de la companyia.