​El restaurant Ca la Manyana de Sant Julià de Vilatorta obre de nou les portes

Els amants de la gastronomia a Osona estan d'enhorabona. Aquest dijous el restaurantde Sant Julià de Vilatorta ha posat en marxa de nou els fogons. Això sí, amb un munt de canvis: des de la decoració fins a l'estil culinari., les actuals responsables de l'establiment, van prendre la decisió d'abaixar la persiana del restaurant a l'abril , i ara, després "d'uns mesos de descans i reflexió", com indica Isern, s'han decidit a posar un nou rumb al negoci i començar una nova etapa.Les persones més properes a Isern, ens confessa, la van animar a, i després de donar-hi voltes, ens explica que va coincidir amb, amb qui "de seguida va haver-hi química i vam veure que ens entendríem".L'actual responsable de l'establiment també subratlla que uns dels motius pels quals comencen aquesta nova aventura és vocacional, perquèi encara que també "et roba temps, sobretot temps en família", insisteix en el fet que, a Sant Julià de Vilatorta, en una casa senyorial de dues plantes amb una façana d'esgrafiats modernistes reformada per l'arquitecte vilatortí Miquel Pallàs.. Isern detalla que el nou espai, molt més modern, va en sintonia amb la cuina de González, el nou xef, una cuina més atrevida, actual i menys clàssica.Pel que fa a aquest canvi d'estil culinari,i ens explica què podrem trobar a partir d'ara a Ca la Manyana: ens parla d'una carta "molt per compartir, per provar coses i per degustar" sempre "cuidant molt la imatge i l'impacte visual", i per descomptat, cuidant la qualitat del producte al màxim i "l'impacte al paladar".En aquesta nova etapa el restaurant s'enfoca més als sopars, encara que. En aquest sentit, González destaca que seran "els de tota la vida, esmorzars de forquilla".i oferirà serveis els dijous i divendres a la nit, i dissabtes i diumenges durant tot el dia.