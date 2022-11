​L'Atlàntida de Vic acollirà el IV Congrés de l'Acció Social

Marina Geli a l'acte de presentació del IV Congrés de l'Acció Social Foto: Departament de Drets Socials

El, que organitzen el Departament de Drets Socials i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, ja té data i lloc:i han estat presentades aquest dijous a la seu del Departament de Drets Socials amb l'escriptor Màrius Serra i la seva ponència "El tot inclòs més exclusiu (anàlisi semàntica)".Els encarregats de donar la benvinguda a l'acte han estat, iLa vicerectora ha definit el congrés com un, un espai de "diàleg i de comunitat" des d'on sorgeixen "millores en la vida de les persones des del punt de vista de la inclusió".Per la seva banda, Josep Maria Forné, ha assenyalat que "potenciar els serveis socials és l'objectiu del congrés".i ha subratllat la necessitat de la transversalitat "perquè no podem oblidar altres àmbits com la salut o l'educació".En aquest sentit, Forné ha explicat que elcom: conceptualització de la inclusió i exclusió social, el paper dels serveis socials en la ruptura de la cronificació de la vulnerabilitat social, l'encaix dels serveis socials amb altres sectors i polítiques clau com la garantia d'ingressos, habitatge, treball, salut i educació, o la importància de la comunitat en els processos d'inclusió social., ha fet balanç de la darrera edició del Congrés, el qual va estar marcat per la pandèmia: va celebrar-se en format híbrid i va comptar amb 433 assistents (243 presencials i 190 en línia).Geli ha explicat algunes de les conclusions de l'últim fòrum, com que "la inclusió no és només una cosa de pobres", que, que "la millora de la renda no és suficient per millorar la inclusió" o que "no només els serveis socials han de fer acció comunitària, però han de ser la llum perquè altres agents s'hi sumen."Acompanyar i empoderar les persones amb situacions de vulnerabilitat des de l'acció comunitària i els serveis socials van ser dues paraules molt repetides durant les sessions del passat congrés, on també es van llançar altres idees com quei que cal millorar-los, així també millorar els sistemes de dades o fer més recerca.Al seu torn,, durant la presentació del congrés aquest dijous, ha fet un recorregut semàntic per la paraula inclusió i per altres mots del mateix àmbit. També ha citat diverses definicions científiques i ha acabat la seva intervenció fent jocs de paraules amb el públic assistent i animant-lo a fer ús de l'enginy per trobar solucions innovadores al repte de la inclusió social.El Congrés de l'Acció Social-Inclusió.cat és unque, sumant-se a altres congressos del sector, vol incentivar la creació de coneixement basat en l'evidència per enfortir les disciplines acadèmiques i professionals en l'àmbit dels serveis socials.