5o artistes locals treballaran en directe a les botigues del centre de Vic

organitza els propers 5, 6, 11 i 12 de novembre, una iniciativa que té per objectiu ensenyar el talent dels artistes locals i reivindicar el comerç de proximitat.La proposta compta amb la participació d'un centenar de botigues i entre les activitats hi ha una cinquantena d'artistes locals que treballaran en directe a comerços del centre de Vic. El propòsit és reivindicar el talent local i el petit comerç a l'era d'un món globalitzat on comprar a un cop de clic pot ser molt fàcil., ha explicat que el primer cap de setmana, el del 4 i el 5 de novembre, les activitats, en horari de tarda, se centraran al Portal de la Rambla, al carrer Manlleu i al carrer Estret.En el primer cas,. En aquest espai, també es crearà un mural participatiu on els clients que comprin al carrer rebran un pinzell per pintar-hi i l'artista acabarà d'imprimir el seu segell.. A més, cada botiga tindrà il·lustradors, ceramistes, artistes de la fusta o pintors, entre d'altres, treballant en directe.Aquest mateix cap de setmana, elque combinarà amb una creació literària aèria que pretén fer aixecar la mirada a compradors i passavolants.El cap de setmana següent, elEn el primer cas, durant les tardes de l'11 i el 12, en horari comercial, el punt neuràlgic de la ciutat acollirà tallers, jocs de circ i acrobàcies aèries.que passejarà per diferents comerços en una visita teatralitzada i interactiva.L'última proposta és l'que es podrà veure començant des del carrer Argenters.Alguns dels noms que passaran pels comerços durant els dos caps de setmana són. En aquest sentit, Xavier ha explicat que es vol donar cabuda a totes les disciplines artístiques i a tots els artistes "que tenim al costat de casa".D'altra banda,, ha avançat que si la iniciativa agrada, es començarà a treballar en una nova edició que podria tenir lloc de cara a la primavera.