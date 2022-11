​La Fundació Formació i Treball obre una nova Botiga Amiga a Vic

Anna Erra a la inauguració de Botiga Amiga a Vic Foto: Fundació Formació i Treball

Nova delegació de la Fundació i Treball a Vic

Inauguració de Botiga Amiga a Vic Foto: Fundació Formació i Treball

El projecte tèxtil de la Fundació Formació i Treball

La, entitat que treballa per una societat més justa, inclusiva, i solidària i intenta donar resposta a persones que es troben en situació de risc d'exclusió social, arriba a Vic amb, una iniciativa solidària que a través de la venda de roba i complements de segona mà dona oportunitats laborals a persones en risc d'exclusió social. El projecte tèxtil forma part de, cooperativa sense ànim de lucre impulsada peri que opera en l'àmbit estatal.. Amb aquesta, ubicada a la Rambla del Carme 31, Formació i Treball suma ja 20 botigues repartides arreu del territori, i en concret, aquesta és la tercera que impulsa en col·laboració amb la diòcesi de Vic (una a Igualada, una a Manresa i l'última, a la capital d'Osona).Botiga Amiga Vic ha estat creada amb una imatge moderna i actual i que pretén trencar els estereotips que s'associen a les botigues de segona mà. Actualment hi treballen tres persones.El projecte aposta per unreutilitzant béns de segona mà i afavorint alhora la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social del territori. A més, els ingressos de l'establiment es destinaran a iniciatives deLa cadena Botiga Amiga de Formació i Treball forma part de la cooperativa Moda re-, projecte estatal impulsat per Càritas. Aquesta iniciativa empresarial sense ànim de lucre està destinada a laa través de la reutilització, el reciclatge i la venda de roba usada, amb l’objectiu principal de generar ocupació social i sostenible.D'altra banda, Formació i Treball expandeix també les seves fronteres i obrirà unaamb l'objectiu d'ampliar la presència a les comarques d'Osona, Bages, Anoia i Ripollès, i arribar així a més persones.Aquesta nova delegació s'arrelarà al territori i detectarà les possibles mancances per poderpromovent projectes amb impacte social, desenvolupant itineraris sociolaborals per a col·lectius en situació de risc, creant llocs de feina i afavorint propostes de proximitat al i des del territori, d'entre altres propòsits.Basat en un, l'objectiu és aconseguir generar llocs de feina en el territori, resoldre necessitats poc cobertes de roba en persones vulnerables i, a la vegada, reduir la generació de residus.Una de les fites prioritàries de l'entitat en el marc delss és el consum i la producció responsable. En aquest sentit, Formació i Treball gestiona tres plantes de tractament de roba i complements amb les quals assoleix un important estalvi d'emissions de Co2.La Fundació també està compromesa amb els propòsits d'erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes, aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes, promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom, reduir la desigualtat en i entre els països, garantir modalitats de consum i producció sostenibles, adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes, i enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'aliança mundial pel desenvolupament sostenible.