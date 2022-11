Manlleu estrena el porta a porta amb una participació «espectacular» però amb queixes per la precipitació

L'Ajuntament de Manlleu es mostra molt satisfet després dels primers dies de recollida porta a porta a tota la ciutat. De fet, el consistori assenyala que la quantitat de veïns que han anat a demanar el seu cubell ha estat “espectacular”. En concret, el 81% dels habitatges de Manlleu ja el tenen i esperen arribar al 90%, una xifra que el director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire considera que “posa a Manlleu d'exemple”.



Amb tot, no tot són flors i violes i la realitat és que hi ha hagut algunes queixes per part dels veïns, no tant per la mesura que troben encertada, sinó per les formes. És el cas de la Sara Ferrer, veïna del municipi que va anar a buscar el seu kit, però que dona per fet que molta gent anirà a tirar les escombraries a Roda de Ter o a Torelló.

Recollida porta a porta a Manlleu Foto: Adrià Costa



La Sara reconeix, però, que es tracta d'una mesura necessària i creu que ja s'hauria d'haver aplicat abans. Amb tot, creu que una implantació progressiva hauria estat molt més fàcil, a banda de creure que ha faltat pedagogia.i recorda que hi va haver contenidors de resta fins l'últim dia.

Hi ha qui encara és escèptic amb la proposta de l'Ajuntament. La Tina la veu amb bons ulls, però creu que encara és molt aviat per valorar si anirà bé o no. “Es fa estrany, però la veritat és que és una bona proposta. A veure si tothom la segueix”, diu.



La realitat és que Manlleu ja és la principal ciutat osonenca amb el porta a porta. Un fet que enorgulleix l'alcalde de la ciutat, Àlex Garrido, que destaca que Manlleu s'hagi convertit en una ciutat molt més amable, sense els contenidors que fins ara ocupaven part de l'espai públic de la ciutat.

La regidora de Medi Ambient de Manlleu, Maite Anglada, destaca que es tracta d'un model particular que i s'ha adaptat als edicficis grans amb molts habitatges, als quals els han posat bústies d'orgànica i la resta ho fan amb una bossa amb xip. En aquest sentit, el vidre es queda al carrer per tal d'evitar les molèsties que pot generar de soroll. Anglada ha remarcat el fet que es reculli sis dies la setmana i ha recordat que han posat a disposició de la ciutadania una oficina, per tal que tothom hi pugui anar per resoldre consultes, a més d'una aplicació mòbil.





22 municipis

Des del Consell Comarcal d'Osona assenyalen el fet que ja hi hagi 22 municipis de la comarca que ja fan el porta a porta, i que en breu sis més aprovaran fer-ho, entre els quals Vic, que espera haver implantat el sistema a tota la ciutat el 2025. En aquest sentit, la vicepresidenta tercera del Consell, Margarida Feliu, es mostra molt satisfeta de la resposta dels manlleuencs i diu que la comarca va pel bon camí.



Montse Bosch, Maite Anglada, Àlex Garrido, Isaac Peraire i Margarida Feliu durant la valoració de l'inici de la recollida porta a porta a Manlleu Foto: Adrià Costa



Una felicitació a tota la ciutadania a la que també s'hi ha sumat la regidora Anglada que ha posat en valor la bona predisposició dels veïns i la “bona feina” que s'ha fet des dels diferents àmbits implicats.



Finalment, el director de l'ARC ha explicat que la fórmula de pagament en funció de la generació – paga menys qui millor recicla – és una fórmula per explorar. En aquest sentit, Isaac Peraire consdiera que permet mantenir la quota de les escombraries sense que s'incrementi, mentre que qui no ho fa bé, es pot trobar amb un increment del cost. Peraire també creu que el fet que Manlleu hagi optat pel porta a porta no incrementarà el turisme d'escombraries a pobles veïns com Torelló.