​Els cinc imprescindibles de la Fira de la Muntanya de Vic

1. Gran àrea d'exposició de material i equipament esportiu i llibres de muntanya

2. Conferències i debats

3. Primer Festival d'Escalada

4. Mercat d'Ocasió

5. Activitats infantils, culturals i d'esports d'aventura

es convertirà delen l'epicentre dels esports i els llibres de muntanya. Laposa la cinquena marxa després d'una edició suspesa (2020) i una segona amb limitacions (2021). Ho fa amb totes les activitats clàssiques, però també amb novetats com el primer Festival d'Escalada. A continuació, laper assistir-hi.Al Recinte Firal del Sucre de VicEl divendres 4, el dissabte 5 i el diumenge 6 de novembreEl dissabte i diumenge de 10.00 a 20.00 mentre el divendres de 15.30 a 20.003 euros (general) i gratuïta els menors de 12 anys. Bonificada a 1,5 euros per a federats a la FEEC, targeta VicComerç, universitaris, família nombrosa, monoparental i jubilatsL'estació de tren i autobús és molt propera. També hi ha aparcaments gratuïts al voltant del Recinte del SucreLa Fira de la Muntanya ocupa la totalitat del, tant els pavellons com els espais exteriors. A banda de les activitats principals n'hi ha desenes de paral·leles, també per al públic infantil. Pots consultar el programa general aquí, però t'hem seleccionat els cinc imprescindibles per fer-ho més fàcil.El cor de la Fira de la Muntanya és la gran àrea d'exposició de material, equipament esportiu i llibres de muntanya. Ocupa l'del Recinte Firal del Sucre i inclou fins a 42 expositors A la banda esquerra, s'hi situen les botigues d'esports i equipament esportiu, empreses i estacions d'esquí, entre altres. A la dreta, és l'espai reservat per a la, que celebra la 21a edició. Compta amb 16 expositors –entre llibreries, editorials, administracions i entitats excursionistes- i inclou la presentació d'una desena de llibres entre els quals el de l'escalador Armand Ballat, el de l'alpinista Eduard Sallent, el corredor d'ultratrails Pau Capell, el llibre homenatge a l'alpinista Martí Gasull mort a l'Himàlaia, entre altres.Tant les botigues d'equipament i roba esportiva com les llibreries i editorials especialitzades en mapes i guies de muntanya coincideixen en considerar la fira com un “aparador” per a donar-se conèixer a nous públics La Fira de la Muntanya programa diversesal denominat. No hi falta la presència d'esportistes o exesportistes d'. Per exemple, Marc Pinsach i Mireia Miró, dos dels millors esquiadors de muntanya de país –ara ja retirats- parlaran precisament de com es gestiona ser al capdamunt d'aquestes disciplines. La combinació de competició i salut femenina centrarà un altre debat, en aquest cas entre la ciclista i esquiadora Clàudia Galícia i l'esquiadora i corredora de muntanya Clàudia Sabata.Més enllà dels esportistes catalans, destaca la presència a Vic de la italiana, especialitzada en expedicions hivernals i que va esdevenir l'escaladora més jove en assolir el Lhotse. Impartirà la conferència “Jo tan fràgil i fort com el gel”, presentada per l'alpinista osonenc Ferran Latorre.Finalment, també destaca un debat sobre els nous sistemes de mesurar l'alçada de la muntanya –ara que s'ha “descobert” un nou 3.000 al Pirineu- i una taula rodona sobre el passat, el present i el futur de les revistes de muntanya al nostre país.Els'havia consolidat els darrers anys com un dels plats forts de la Fira de la Muntanya de Vic. La competició, que ja ha celebrat sis edicions, consisteix en fer tants blocs com sigui possible, o cosa que és el mateix, assolir el punt culminant de les vies d'escalada marcades amb preses del mateix color en el rocòdrom.En aquesta ocasió, es fa un pas més i se celebra el primer. Hi haurà Open Bloc els tres dies –divendres i dissabte l'absolut, dissabte l'universitari i diumenge l'infantil-. Però també moltes altres activitats: la tradicional escalada a la xemeneia del Sucre, una gran tirolina i un rocòdrom infantil així com un concurs de cultura de la muntanya l'escalada.A més, les finals absolutes de l'Open Bloc –previstes per al dissabte al vespre- es convertiran en unaamb animació, concerts i food trucks.Un dels clàssics de la Fira de la Muntanya és el. Un gran espai amb roba i material esportiu de segona mà i de fora de temporada aportada per particulars i de botigues d’esports.El Mercat d'Ocasió està obert durant tota la fira. Tanmateix, les persones que busquen bones gangues aprofiten el divendres a la tarda per trobar els millors productes. És, sens dubte, un dels elements que dona el, ja que els elements relacionats amb l'esquí són els grans protagonistes.La Fira de la Muntanya és un esdeveniment per a. Ho demostra el fet que elsgaudeixin d'una programació específica amb tallers, contacontes, signatures de llibres, excursions i activitats d'escalada, aventura i ciclisme, entre altres.A banda de la programació estrictament–presentacions de llibres i debats- destaquenparal·leles com la tradicional caminada de resistència Matagalls-Vic . Una prova organitzada per lai que arriba a la 41a edició. També hi haurà la Pedalada Familiar Osoning així com excursions i rutes guiades al castell de Besora, al salt de Sallent de Cantonigròs, als boscos de Muntanyola i als castanyers de Viladrau.